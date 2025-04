Instagram y Facebook permitirán llamar «enfermos mentales» a los homosexuales

José A. González Jueves, 9 de enero 2025, 15:56 | Actualizado 17:17h. Comenta Compartir

«Es hora de volver a nuestras raíces en torno a la libertad de expresión». Con estas palabras, Mark Zuckerberg, fundador de Facebook y propietario de Whatsapp e Instagram, anunció a principios de esta semana el fin del programa de verificadores en todas las plataformas del universo Meta. Este giro de 180 grados en la moderación de contenidos, que ya no será realizada por un humano sino por un algoritmo, trae otros cambios en los mensajes que se pueden compartir en sus redes sociales.

Este jueves, la compañía ha realizado una importante actualización de sus políticas donde asegura, eso sí, que «no permitimos las conductas de odio en Facebook, Instagram ni Threads». Aunque los cinco párrafos con la nueva normativa contradicen esa frase que abre las normas de conducta en estas plataformas.

De acuerdo con esta modificación, los usuarios de las redes sociales de Meta podrán dirigirse a los homosexuales y a personas trans como «enfermos mentales». «Permitimos las acusaciones de enfermedad mental o anormalidad cuando se basan en el género o la orientación sexual, dado el discurso político y religioso sobre transexualidad y homosexualidad, y el uso habitual no grave de palabras como 'raro'», puntualiza la tecnológica estadounidense. Eso sí, aclara que los insultos relacionados con características mentales o capacidades intelectuales «están restringidas» en las redes.

Además, este colectivo, según la redacción de las nuevas normas, dejan un vacío legal que permitiría deshumanizar a estas personas. En anteriores versiones de esta política, Meta prohibía a sus usuarios la comparación de personas con cualquier objeto doméstico. Asimismo, contenía un apartado que vetaba el uso de «basura» para referirse a cualquier grupo de personas.

Discriminación por sexo

No obstante, el colectivo LGTBIQ+ no es el único afectado y susceptible de ser foco de futuros ataques en Facebook, Instagram o Threads los usuarios puedan lanzar mensajes contrarios a que las mujeres puedan servir en el ejército o en la policía. Esta modificación abre la puerta a todos aquellos usuarios que quieran, por ejemplo, rechazar la presencia de mujeres, incluso, en la docencia. O, por otro lado, decir que a los hombres no se les debería permitir enseñar matemáticas debido a su género.

Meta ahora permite contenido que defienda «limitaciones basadas en el género de los trabajos militares, policiales y docentes. También permitimos el mismo contenido basado en la orientación sexual, cuando el contenido se basa en creencias religiosas». Lo mismo vale para los homosexuales, siempre y cuando los argumentos estén basados en razones religiosas.

Con todos estos cambios, Meta olvida uno de sus principios básicos que regían sus normativas de conducta desde 2019, año en el que Meta admitió que se usó su plataforma para incitar a la violencia contra las minorías religiosas en Birmania. Desde aquella fecha, la política de la compañía dirigida por Zuckerberg señalaba que «el discurso de odio puede promover la violencia fuera de línea». Desde este mes de enero, este precepto ha desaparecido, aunque en sus líneas finales la firma defiende que «esta política prohíbe el contenido que podría incitar a la violencia o intimidación inminentes».

Negación del Holocausto

Las actualizaciones, por su parte, conservan una serie de restricciones antiguas que Meta ha tenido en vigor durante años. La versión actual de la política mantiene las prohibiciones de negación del Holocausto, caras pintadas de negro e insinuaciones sobre el control de los medios por parte de los judíos. También añade una prohibición específica de comparar a los negros con «maquinaria agrícola».

Meta también conservó su lista anterior de lo que llaman características protegidas, que incluyen raza, etnia, origen nacional, discapacidad, afiliación religiosa, casta, orientación sexual, sexo, identidad de género y enfermedades graves, así como su política sobre «proteger a los migrantes, inmigrantes y solicitantes de asilo» de lo que caracteriza como ataques de «nivel 1» o «más severos», como contenido dirigido a personas o grupos de personas en función de sus características protegidas o estatus migratorio. En consonancia con la versión anterior, el universo de Mark Zuckerberg sigue prohibiendo llamar a los inmigrantes, así como a las personas de grupos de «características protegidas», insectos, animales, patógenos u «otras formas de vida subhumanas», así como alegar que son criminales o inmorales.

Esta actualización se aplica desde este 2025 a los más de 2.000 millones de usuarios de estas aplicaciones en todo el mundo. «Estos cambios se aplicarán de forma global», aclaran fuentes de la compañía consultadas por este periódico. «La supresión de los verificadores solo será en Estados Unidos, no hay ningún plan inmediato para poner fin al Programa de Verificación de Hechos por Terceros y desplegar las Notas de la Comunidad para los contenidos susceptibles de ser verificados por verificadores de hechos españoles», detallan.