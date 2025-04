Zuckerberg acaba con el programa de moderación de Meta para acercarse a Trump

Meta –la antigua Facebook– ha anunciado este martes que pondrá fin a su programa de verificación, una decisión sobre sus políticas de moderación de contenido ... que la acerca a Donald Trump y a la línea impuesta por Elon Musk en X/Twitter. «Vamos a eliminar a los 'fact-checkers' (verificadores de contenido) para reemplazarlos por notas comunitarias similares a las de X, empezando en Estados Unidos. Los verificadores de hechos han sido demasiado parciales políticamente y destruyeron más confianza de la que han creado, especialmente en Estados Unidos», ha asegurado Mark Zuckerberg, fundador de esta red social y dueño también de Instagram y Whatsapp.

El actual sistema de comprobación de datos se implantó en 2016 y consistía en que organizaciones independientes se encargaba de comprobar la veracidad de las informaciones que se publicaban en la red social. «Un programa destinado a informar, con demasiada frecuencia, se convirtió en una herramienta para censurar», ha asegurado Joel Kaplan, jefe de Asuntos Globales de Meta recientemente incorporado a la compañía. El nuevo modelo se llama Notas de la Comunidad y en la práctica supone barra libre para todo tipo de comentarios.

This is cool pic.twitter.com/kUkrvu6YKY — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2025

El anuncio concuerda con muchas de las quejas de los republicanos y del propio Musk, que consideran censura estas prácticas de verificación de contenidos y sostienen que «las recientes elecciones (del 5 de noviembre) se sienten como un punto de inflexión cultural hacia, una vez más, priorizar la libertad de expresión».

Fichaje de Dana White

Este cambio de estrategia es un paso más en la progresiva reconciliación entre Zuckerberg y Trump. El presidente estadounidense criticó en varias ocasiones a Meta por su supuesto sesgo contra los conservadores e incluso fue expulsado de la plataforma tras el asalto al Capitolio de sus partidarios en enero de 2021 -finalmente sería readmitido a principios de 2023-. El acercamiento entre ambos es evidente desde hace unos meses. Zuckerberg acudió a Mar-a-Lago en noviembre para felicitar a Trump por su vuelta a la Casa Blanca y ha anunciado la donación de un millón de dólares para la ceremonia de investidura que tendrá lugar el 20 de enero.

A este giro de guion pertenece también el sorprendente fichaje para su junta directiva de Dana White, el dueño de Ultimate Fighting Championship (UFC), la compañía de lucha sin reglas en la que triunfa Ilia Topuria. «Nunca me había interesado formar parte de un consejo de administración hasta que recibí la oferta de unirme al consejo de Meta. Soy un gran creyente de que las redes sociales y la inteligencia artificial son el futuro. Estoy muy emocionado de unirme a este increíble equipo y aprender más sobre este negocio desde dentro. No hay nada que me guste más que construir marcas, y estoy deseando ayudar a llevar a Meta al siguiente nivel», ha dicho White, un forzudo de 55 años que empezó como profesor de aerobic y controla ahora un imperio que genera millones de dólares.

Un dato habla sobre su cercanía a Trump. Fue White el primero en tomar la palabra tras el discurso de la victoria del republicano el pasado 7 de septiembre. «No han podido detenerlo. Él siempre va hacia adelante. Él no se da por vencido. (...) Esto es karma, damas y caballeros», gritó este forzudo de 55 años que empezó como profesor de aerobic y controla ahora un imperio que genera millones de dólares y cuenta con 600 empleados en todo el mundo. La relación de ambos empezó hace dos décadas, cuando Trump le ofreció sus propiedades para los eventos de artes marciales mixtas. Durante la campaña, White le devolvió el favor consiguiéndole el apoyo del mundo de la lucha, lo que arrastró el voto de miles de jóvenes enganchados a estos combates.

Giro en Silicon Valley

Zuckerberg es aficionado desde hace años a los deportes de contacto y fiel seguidor de la UFC. De hecho, formó parte del equipo de Alexander Volkanovski en la pelea de este contra Ilia Topuria en la que el español de origen georgiano le arrebató el título mundial. Incluso llegó a retarse con Elon Musk a un combate. Se llegó a decir que lo organizaría el propio Dana White y que los beneficios se destinarían a proyectos solidarios. «Sería la pelea más grande de la historia», exageró el promotor. Sin embargo, lo que prometía ser un combate épico en «la antigua Roma» -inicialmente se iba a celebrar en Las Vegas y después se trasladó a Italia- acabó en un cruce de palabras en las que Zuckerberg acusó al propietario de X/Twitter de «no ir en serio». «Gallina», respondió el hombre más rico del mundo.