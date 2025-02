El truco definitivo para saber quién te ha dejado de seguir en Instagram ¿Cómo puedo saber qué personas ya no están entre mis contactos de la red social? Chatgpt tiene la solución

Irene Toribio Miércoles, 14 de agosto 2024, 18:45 Comenta Compartir

Este truco se ha hecho viral gracias a redes sociales como 'X' (antes conocida como Twitter, y TikTok, y es que soluciona uno de esos 'dramas del siglo XXI' que trae de cabeza a muchos jóvenes: cómo saber quién te ha dejado de seguir en Instagram. Por norma, Instagram te lo muestra si accedes directamente al perfil de la persona que sospechas podría haberte dejado de seguir, haces 'click' en sus 'seguidos' y buscas tu nombre. Si no aparece, es evidente que te ha dejado de seguir. Pero también es probable que haya usuarios que te hayan dejado de seguir y ni te lo imagines, por eso con este truco podrás saber directamente quién ya no te sigue en Instagram.

El truco para saber quién no te sigue en Instagram

- Lo primero que debes hacer es acceder a tu perfil de Instagram. Allí, selecciona las tres líneas que aparecen arriba a la derecha y haz 'click' en 'Tu actividad'.

- Posteriormente, debes bajar hasta llegar donde dice 'descargar tu información' para después presionar el botón de 'descargar o transferir información'

- Selecciona la opción 'parte de tu información' y haz click en 'seguidos y seguidores'.

- Al presionar 'descargar', recibirás el archivo al correo electrónico que tienes vinculado a tu cuenta de Instagram.

- Una vez en el correo electrónico debes hacer clic en 'descargar tu información'.

- En archivos, debes presionar 'connections', luego 'followers and following' y descargar dos archivos: 'followers' y 'following'.

Hasta aquí el proceso es sencillo, aunque laborioso. Ahora viene el truco: ve directo a Chatgpt y envíale los archivos descargados junto al mensaje: «He incluido una lista de mis seguidos y seguidores en Instagram. Compara estos y dime qué usuarios no me siguen».

Y listo. La inteligencia artificial te enviará una lista completa de las personas que no te siguen.

También debes saber que si accedes a tu lista de seguidos, directamente desde tu perfil, y deslizas hasta abajo, los primeros que te aparecerán serán las cuentas verificadas (probablemente rostros conocidos que no te siguen de vuelta) y aquellos seguidores que no te siguen de vuelta. Aunque este método es menos fiable y puede que a Instagram se le escape alguno, te bastará con entrar en el perfil de la persona que te aparezca ahí abajo y comprobar si te sigue de vuelta.

Temas

Twitter

Instagram

TikTok