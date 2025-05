La regla del '50-30-20' para ahorrar dinero a final de mes

Irene Toribio Miércoles, 27 de septiembre 2023, 11:37 Comenta Compartir

«Ahorrar no es solo guardar, sino saber gastar», dicen sobre la importancia de ahorrar. En la actualidad, administrar correctamente nuestras finanzas personales se ha convertido en una habilidad esencial para garantizar nuestra estabilidad económica y calidad de vida. Con el constante aumento de los gastos diarios, encontrar maneras de ahorrar dinero se ha vuelto más importante y complicado que nunca. De ahí llega el truco del '50-30-20', un consejo práctico que te ayudará a hacer que cada final de mes sea un poco menos abrumador.

La regla 50-30-20 es sencilla: consiste en utilizar los ingresos mensuales que llegan a la cuenta bancaria, en base a 3 categorías de gastos (y a unos porcentajes):

Destinar a nuestras necesidades primarias un 50%, para caprichos un 30% y ahorrar para el futuro un 20 %

«La regla 50-30-20 es un método de uso común, cada vez más extendido y aceptado por todos aquellos que, además de ahorrar para el futuro, quieren tener un control de lo que gastan, mensualmente, sin que «la contabilidad» se convierta en una tortura«, apuntan desde BBVA.

Por tanto, el 50% de lo que ganamos debería destinarse a cosas como el pago de la hipoteca o alquiler, otros préstamos, gastos de la vivienda, comida del mes, estudios o gastos de los hijos, transporte...

El truco de este método, explica la entidad bancaria, recae en que uno de los principios básicos de las finanzas, más a la hora de ahorrar, es que restando los gastos que se tienen a los ingresos que se obtienen, el resultado es el dinero que se ahorra. Es decir: gastos - ingresos = ahorro. Sin embargo, cuando se aplica la regla 50-30-20 «se cambia el orden de los términos, es decir, a los ingresos se le resta el ahorro, quedando la operación matemática siguiente: ingresos - ahorro = gastos». Esto hace que, desde un primer momento, se tenga en cuenta el porcentaje de ahorro con el que hay que cumplir cada mes. «De esta forma, esa cantidad de dinero se descontará desde el principio, gastando menos mes a mes y acumulando más dinero para el futuro», señalan.

No obstante, sabemos que esta regla no vale para todos los bolsillos, y es que hay gastos que sobrepasan el 50% de algunos salarios. Así que, párate a revisar tus ingresos y gastos y haz cálculos sobre si podrás aplicar o no esta regla para ahorrar. Sobre todo, no te agobies, es solo un truco y hay numerosas formas más de conseguir no ahogarse al final de mes.

