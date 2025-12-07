HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este domingo, 7 de diciembre, en Extremadura?
Tres acertantes de segunda categoría ganas más de 42.000 euros en el sorteo de la Bonoloto de este domingo

La combinación ganadora del sorteo de 'La Bonoloto' celebrado este domingo, 7 de diciembre, ha estado formada por los números 18, 1, 14, 8, 41 y 6

R. H.

Domingo, 7 de diciembre 2025, 22:03

Sin acertantes de primera categoría, lo que ha generado un bote para el próximo sorteo de un millón de euros, la Bonoloto de este domingo ha repartido tres premios de 42.491 euros. Dos de ellos han ido a parar a Valencia, a las localidades de Alaquàs y Carcaixent, y el tercer boleto sellado con cinco aciertos más el complementario ha sido en la ciudad de Jaén.

Los resultados de la Bonoloto de hoy domingo 7 de diciembre de 2025 son los siguientes: los números de la combinación ganadora del sorteo han sido el 12, 14, 20, 41, 42 y 48. El complementario ha sido el número 32 y el reintegro el 7.

