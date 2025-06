Golpe de calor en niños: 6 consejos clave durante la ola de calor

Irene Toribio Martes, 17 de junio 2025, 10:14 Comenta Compartir

«Mejor prevenir, que lamentar», apunta Lucía Galán, pediatra y divulgadora en redes sociales como Instagram, donde se la conoce como 'Lucía Mi Pediatra', alertando de los riesgos de las temperaturas extremas, tanto para adultos como para los más pequeños y adolescentes de la casa. «Os recuerdo que de un golpe de calor, uno se puede morir«, comienza alertando, »de hecho, todos los veranos tenemos que lamentar alguna muerte, sobre todo en personas que trabajan en la construcción, en el campo o dentro de coches. Por favor, tomad conciencia«, añade la experta, que no ha dudado en dar varias recomendaciones para evitar golpes de calor y enfrentarnos con seguridad a las altas temperaturas, cuando el verano 2025 está a la vuelta de la esquina.

Seis recomendaciones para evitar golpes de calor

Las recomendaciones que ha lanzado la experta están dirigidas especialmente a niños y adolescentes, pero también son importantes para los adultos.

- Mantenerse hidratado. «Bebe agua y ofrece agua a tus hijos con frecuencia», apunta la experta. «Me temo que en estos días tenemos que ir detrás con la botellita», añade. En el caso de bebés lactantes, recomienda, en caso de lactancia materna «ofrecerle más a menudo».

- Gorro en la cabeza. «A tus hijos y tú mismo. Así proteges tu temperatura corporal y te proteges del sol en la cara», señala.

- Evitar salir a las horas de máximo sol.

- No practicar deporte en las horas de máximo calor, y los niños tampoco. «Ojo con los adolescentes que son carne de cañón para los golpes de calor cuando deciden salir a correr o a jugar un partido a las dos de la tarde y a 40º», advierte.

- No tapar los carritos con muselina. Una tendencia muy frencuente entre muchos papás es cubrir el carrito de su bebé con una muselina para evitar que les dé el sol de forma directa. Pero esta práctica no solo es un error, también es peligrosa. «Las temperaturas a las que se llega bajo la muselina pueden resultar fatales para un bebé que no tiene forma de responder adecuadamente», alerta la pediatra.

- Por último, pero que ella misma señala como «importantísimo»: «No dejar a los niños ni a los perros en los coches esperando. Dentro del coche la temperatura sube muy rápidamente y el resultado puede ser fatal«.