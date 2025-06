«Es lamentable, penoso e indignante»: la pediatra Lucía Galán, referente en redes, condena la sanción al médico de Cruces

Irene Toribio Jueves, 5 de junio 2025, 10:25 Comenta Compartir

La sanidad vasca ha amonestado a un pediatra por dar cuidados paliativos a una niña fuera del horario laboral. Una noticia que está dando la vuelta al mundo y que sacudía el Hospital de Cruces de Barakaldo. Tras salir a la luz, el Gobierno Vasco ha confirmado que aplicarán el protocolo para que los niños en cuidados paliativos puedan estar acompañados las 24 horas durante los 7 días de la semana. Sin embargo, es tarde para el Dr. Jesús Sánchez, que ya ha sido sancionado y se encuentra actualmente de baja por «un síndrome de estrés postraumático con manifestaciones depresivas», ha desvelado él mismo en 'Espejo Público'. «¿Por qué ha sido? Porque me he sentido muy herido después del trabajo que hicimos, de lo que nos ha supuesto el trabajo con esta niña, por que nos llamara la atención. Eso a mí me acabó de desequilibrar», explica.

Ahora, sus compañeros de profesión, donde este caso ha causado conmoción, se han pronunciado al respecto. Una de las más contundentes ha sido Lucía Galán Bertrand, conocida en redes sociales como 'Lucía Mi Pediatra'.

«Un pediatra del Hospital de Cruces de Bilbao, amonestado por acompañar a una niña terminal fuera del horario laboral en sus últimas horas. Niña, que ya ha fallecido», comienza expresando Lucía Galán en sus redes sociales, algo que considera «lamentable, penoso e indignante». La pediatra, compañera de profesión del médico sancionado, ha condenado públicamente lo ocurrido y ha expresado su consternación.

«El Dr. Jesús Sánchez es un reconocido pediatra especializado en cuidados paliativos infantiles que lleva más de 10 años ayudando a las familias a enfrentarse a lo más devastador que le puede ocurrir a un ser humano que es ver morir a su hijo«, señala, »el doctor y su equipo llevan asistiendo a estos niños fuera de su horario laboral y gratis durante años porque el sistema solo cubre este servicio de 8 a 15h. Corrijo, solo cubría, porque justamente hoy, qué casualidad, el Gobierno Vasco anuncia que por fin el servicio de cuidados paliativos pediátricos tendrá cobertura 24h cuando mis colegas llevaban años, repito, años reclamándolo«, añade, visiblemente molesta.

«Y ante estas situaciones ¿qué ocurre? ¿Qué ocurría hasta el día de hoy? Que los niños y las niñas no eligen la hora a la que dejan de latir, tampoco sus padres. Señores dirigentes y gestores, es indigno e inhumano que les hayan abandonado a su suerte en tales circunstancias y que encima amonesten o amenacen a un compañero que es ejemplo de vida, de profesión y de humanidad«, denuncia públicamente.

Galán ha desvelado, además, que el Dr. Jesús Sánchez ahora está de baja. «No puede más. Se ha roto», confiesa, y con esto «perdemos todos; perdemos sus compañeros, pierden las familias y pierden los niños». Algo que nos afecta como país, añade contundente, «y un país donde no se cuida a quien cuida ¿a dónde creéis que va a llegar? Ya os lo digo yo porque ya está pasando: a la fuga de talento, a la fuga de humanidad y a la fuga de buenas personas que lo único que quieren es tener unas condiciones de trabajo dignas y que se les respete».

«Querido Jesús Sánchez Etxániz te mando un abrazo inmenso. Cuídate mucho, compañero», termina diciendo.