Qué es la enfermedad de Lyme que tienen famosos como Justin Timberlake, Justin Bieber o Bella Hadid

Justin Timberlake acaba de anunciar que sufre la enfermedad de Lyme, una infección transmitida por la picadura de garrapatas que puede provocar fatiga crónica, dolores musculares, trastornos neurológicos y alteraciones mentales. Tras meses de rumores y especulaciones sobre su llamativo comportamiento público, el cantante y actor se ha sincerado con sus seguidores lanzando un comunicado en el que se abre en canal sobre su estado de salud.

«Como muchos sabéis, soy una persona bastante reservada. Pero, al reflexionar sobre la gira y los festivales, quiero contaros un poco lo que me ha estado pasando.

Entre otras cosas, he estado lidiando con algunos problemas de salud y me diagnosticaron enfermedad de Lyme. No lo cuento para que sintáis lástima por mí, sino para dar visibilidad a lo que he estado viviendo detrás de los escenarios. Si habéis pasado por esta enfermedad, o conocéis a alguien que la tenga, sabéis que puede ser increíblemente debilitante, tanto mental como físicamente.

Cuando recibí el diagnóstico por primera vez fue un shock para mí. Pero, al menos, pude entender por qué estaba sobre el escenario con una fatiga extrema, con un dolor nervioso tan grande o sintiéndome enfermo sin motivo aparente«, se lee en parte de su carta.

Qué es la enfermedad de Lyme

Tal y como explican medios especializados en salud, es una infección que se contrae por la picadura de una garrapata. «Al principio, la enfermedad de Lyme generalmente causa síntomas como un sarpullido en la piel, fiebre, dolor de cabeza y fatiga. Pero si no se trata temprano, la infección puede extenderse a las articulaciones, el corazón y el sistema nervioso», advierten las autoridades.

Síntomas de la enfermedad de Lyme

Los primeros síntomas de la enfermedad de Lyme comienzan entre 3 y 30 días después de que una garrapata infectada le pica. Los síntomas pueden incluir:

Un sarpullido rojo llamado eritema migratorio

Fiebre

Escalofríos

Dolor de cabeza

Fatiga

Dolores musculares y articulares

Ganglios linfáticos inflamados (glándulas inflamadas)

Si la infección no se trata, puede extenderse a las articulaciones, el corazón y el sistema nervioso. Los síntomas pueden incluir:

- Dolores de cabeza severos y rigidez en el cuello

- Más sarpullidos en otras áreas de su cuerpo

- Parálisis facial: Debilidad en los músculos faciales. Puede causar caída en uno o ambos lados de la cara

- Artritis con dolor intenso en las articulaciones e hinchazón, especialmente en las rodillas y otras articulaciones grandes

- Dolor que va y viene en los tendones, músculos, articulaciones y huesos

- Palpitaciones del corazón: Sensación de que su corazón se está saltando un latido o latidos demasiado fuertes o rápidos

- Latido cardíaco irregular (carditis de Lyme).

- Episodios de mareos o dificultad para respirar

- Inflamación del cerebro y la médula espinal

- Dolor de los nervios

- Dolores punzantes, entumecimiento u hormigueo en las manos o los pies

Otros famosos que tienen la enfermedad de Lyme

Varios rostros conocidos han hablado públicamente sobre su lucha contra la enfermedad de Lyme. Entre las celebridades afectadas destacan:

- Avril Lavigne fue diagnosticada en 2014 y llegó a pasar meses sin poder levantarse de la cama. La cantante ha contado que esta enfermedad marcó un antes y un después en su vida.

- Justin Bieber reveló en 2020 que padecía Lyme, explicando que los síntomas afectaban su energía, su piel y su salud general, y que durante un tiempo fue mal diagnosticado.

- Bella Hadid también ha sido diagnosticada. La modelo ha sido muy abierta al hablar de los efectos de la enfermedad, hasta el punto de tener que pausar su carrera como modelo para centrarse en su recuperación.

- Shania Twain sufrió síntomas severos que llegaron a afectar su voz durante años, impactando su carrera musical.

- Kelly Osbourne relató que contrajo la enfermedad en 2004 tras la picadura de una garrapata, y desde entonces ha lidiado con diversos síntomas.

- Ben Stiller. El actor confesó haber pasado por la enfermedad. Aunque fue un proceso difícil, logró recuperarse gracias al tratamiento adecuado.

- Alec Baldwin ha explicado que ha sufrido episodios recurrentes relacionados con la enfermedad durante años, aunque no siempre ha recibido el diagnóstico con rapidez.