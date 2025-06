Aviso urgente de Sanidad a personas con diabetes por un fallo que puede poner en riesgo su salud

Irene Toribio Miércoles, 25 de junio 2025, 09:57 Comenta Compartir

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), encargada de trasladar a la sociedad las últimas alertas sanitarias respecto a medicamentos (como ocurría hace unas semanas con estos lotes de paracetamol o el riesgo del ozempic), ha lanzado una alerta urgente dirigida a personas con diabetes que utilizan la aplicación Dexcom One+ en dispositivos iOS. Un fallo en la versión 1.2 del software podría impedir la actualización de los niveles de glucosa y desactivar las alertas vitales para detectar hipoglucemias e hiperglucemias. Este problema, confirmado por el fabricante Dexcom, Inc. (EE.UU), puede poner en riesgo la salud de los usuarios si no se detecta a tiempo.

«Este error podría provocar que la aplicación deje de actualizar los valores estimados de glucosa (VEG) y, en consecuencia, que no se activen las alertas«, comienzan explicando desde la agencia. »Asimismo, si la actualización de los valores estimados de glucosa se interrumpe, el gráfico de tendencias podría continuar avanzando en el tiempo sin incorporar nuevos VEG, hacer que los puntos trazados desaparezcan del gráfico o incluso que el gráfico de tendencias desaparezca por completo«, añade.

Esto puede suponer un riesgo para su salud, y es que en caso de que una persona usuaria desconozca que los valores de glucosa proporcionados por la aplicación no se actualizan debido a este problema con la versión de software, y que, por tanto, las alertas de glucosa no se activarán, podría no detectarse un episodio de hiperglucemia o hipoglucemia, o tomarse decisiones de tratamiento basadas en datos incorrectos.

Qué es Dexcom One+

La aplicación Dexcom One+ para iOS forma parte del sistema de MCG Dexcom One+. Este sistema permite la medición continua de los niveles de glucosa en el líquido intersticial en personas mayores de dos años, incluidas las mujeres embarazadas, y está diseñado para reemplazar las pruebas de glucosa en sangre (GS) mediante lectura capilar a la hora de tomar decisiones de tratamiento.

La interpretación de los resultados del sistema de MCG Dexcom One+ debe basarse en las tendencias de glucosa y en las lecturas secuenciales que el sensor realiza a lo largo del tiempo. Además, este sistema contribuye a la detección de episodios de hiperglucemia e hipoglucemia, lo que facilita los ajustes de la terapia a corto y a largo plazo.

Qué tienen que hacer los pacientes

«La actualización de la versión 1.2 de la aplicación es obligatoria, por lo que no podrá utilizar la versión 1.2 después de 12 de junio de 2025», advierten desde la empresa, que piden a los pacients actualizar la aplicación para poder seguir utilizándola:

1. Pulsa Actualizar aplicación para ir a la tienda de aplicaciones.

2. Instala la versión más reciente de la aplicación Dexcom One+.

3. Abre la aplicación Dexcom One+.

Si necesitas ayuda, ponte en contacto con el soporte técnico. Encontrarás toda la información en su página web.