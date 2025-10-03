¿Sabías que hoy es el Día Mundial de la Sonrisa? Lo que hay detrás de esta curiosa celebración Desde 1999, el primer viernes de cada octubre ya es reconocido mundialmente como 'El Día de la Sonrisa'. ¿Por qué motivos se ha elegido esta fecha?

Irene Manzano Viernes, 3 de octubre 2025, 14:01 Comenta Compartir

Corrían los años 60 cuando el artista Harvey Ball creó la tan icónica y reconocida 'smiley face' o carita sonriente. Lo que quizá no imaginaba entonces es que terminaría siendo el motivo de la creación del 'Día Mundial de la Sonrisa'.

En 1999 el mismo autor decidió ir más allá para recordar la importancia de la felicidad en los pequeños gestos y momentos. Así nació el concepto de 'El Día de la Sonrisa'. Este movimiento viene de la mano de la fundación 'Harvey Ball World Smile Foundation' creada en honor al diseñador en 2001 con un objetivo claro: contagiar la alegría y la amabilidad por todo el mundo.

Con motivo de este día las redes se han hecho hueco y se han llenado de felicitaciones, muchas sonrisas y, cómo no, muchos memes. Además de fotografías y arte para celebrar y compartir la felicidad en este día.

Beneficios que aporta la sonrisa

Pero, ¿qué cosas positivas puede aportarnos un simple gesto como es sonreír? Sonreír es algo más que un mero movimiento muscular, aporta muchos aspectos positivos tanto al cuerpo como a la mente.

Estos son sus principales beneficios: Reduce el estrés: sonreír tiene un efecto relajante en situaciones inesperadas o estresantes y, sobre todo la risa, permite tener un control en la secreción de cortisol y adrenalina que induce el estrés.

Ayuda a calmar el dolor: con la risa se liberan endorfinas que contribuyen a adaptarse al dolor.

Ayuda a reducir la presión arterial: la sonrisa permite controlar la salud cardiovascular, activando la circulación sanguínea y aumentando la oxigenación en sangre.

Mejora las habilidades sociales: sonreír puede dar una mayor confianza y la posibilidad de tener mejores relaciones sociales.

Por eso, este 3 de octubre se da celebración a este gesto tan simple como es la sonrisa y, sabiendo todos estos beneficios, ¿te animas tú también a este movimiento?

Temas

Redes sociales