Riesgos ocultos en los depósitos de Freedom24: La advertencia de la OCU Freedom24 ofrece altos intereses en sus «depósitos», pero la OCU advierte: no están protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos y conllevan un riesgo considerable para los ahorradores.

Irene Toribio Lunes, 21 de octubre 2024, 12:49

Freedom24 es un bróker online que ofrece atractivas rentabilidades en sus depósitos a largo plazo, con tasas del 3,74% a 3 meses, 4,24% a 6 meses y hasta 5,09% a 1 año. Ofrece operar con acciones, ETF, opciones, bonos… «Aunque si por algo llama la atención es por sus llamativos depósitos», señalan. «Espectacular, si se tiene en cuenta que la rentabilidad de los depósitos a 1 año de la banca tradicional ronda el 1%; y que las mejores ofertas online apenas superan el 3%», advierte la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Estas cifras superan con creces la rentabilidad de los depósitos tradicionales a 1 año, que apenas llega al 1%, y son mucho más competitivas que las mejores ofertas online, según advierte la OCU.

Además, Freedom24 anima a invertir más de 100.000 euros ofreciendo a cambio una bonificación de rendimiento de hasta el 0,5% anual adicional. Ahora bien, si de la publicidad de la entidad sus clientes concluyen que tratándose de un depósito pueden bajar la guardia siempre que no inviertan más de 100.000 euros (la cantidad que podría devolverles el Fondo de Garantía de Depósitos en caso de que la entidad no pudiera hacerlo), deben tener cuidado. Los analistas de OCU Inversiones han buceado entre la información legal de la entidad sin encontrar referencia alguna a depósitos en su documentación, tan solo información sobre un Swap de valores de colocación de fondos a largo plazo a 12 meses, que sería lo que en realidad se estaría contratando.

OCU advierte que un swap es una operación de ingeniería financiera en la que se permutan unos determinados flujos de valores en un plazo fijo. Sobre el papel está diseñado para que un flujo supere al otro, y con dicha diferencia el cliente pueda recuperar el capital invertido más un interés prefijado. El éxito depende de que quienes se han comprometido a permutar esos flujos cumplan su parte. Pero si no lo hacen, el cliente no sufriría el quebranto ya que Freedom 24 se compromete a pagarle él mismo de sus propios fondos… siempre que pueda. Y ellos mismos ya advierten de que en caso de que no puedan hacer frente a estos pagos el cliente puede perder parte de su capital, y en tal caso podrá contar con el Fondo de Compensación de inversores de Chipre que devolvería hasta 20.000 euros por titular… siempre que el fondo chipriota tenga el músculo financiero para hacerlo.

Como regla general, OCU recomienda desconfiar de aquellas ofertas a años luz de lo ofrecido por el mercado. Y este caso es uno de ellos. Freedom24 no es un banco, no está regulado por ningún banco central. Pertenece al grupo Freedom Finance Europe una empresa de servicios de inversión regulada por la Comisión de Valores y Bolsa de Chipre donde reside, por lo que sus requisitos de solvencia son mucho más laxos que los de un banco. Su registro en la CNMV española como empresa extranjera habilitada para prestar servicios de inversión no supone ninguna garantía adicional.

En definitiva, se trata de un producto que en ningún caso debiera contratar un inversor tradicional y mucho menos uno que huya del riesgo. Quien esté buscando un depósito debería comparar primero rentabilidades en una fuente fiable, como el comparador de depósitos de OCU, indicando el plazo y el importe a invertir.