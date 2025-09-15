Puy du Fou: el parque temático para viajar en el tiempo del que todo el mundo habla Puy du Fou, un lugar mágico en Toledo donde viajarás a otra época

A poco más de tres horas de Badajoz, dos y media de Cáceres, y poco más de una hora de pueblos cacereños como Navalmoral de la Mata, se encuentra un lugar mágico que traslada a sus visitantes a una época de caballeros medievales, reinos legendarios y espectáculos que hacen a quienes se adentran en sus poblados revivir la historia. No hablamos de un pueblo medieval ni de un parque de atracciones, hablamos de una experiencia inmersiva donde la historia de España cobra vida a través de espectáculos emocionantes: Puy du Fou.

Este parque temático, situado en Toledo, nace de un parque único en Francia, cerca de la ciudad de Nantes y ha sido reconocido mundialmente por su capacidad de emocionar a sus espectadores y hacerlos viajar en el tiempo.

Qué hacer en Puy du Fou

«Puy du Fou España no es un parque de atracciones ni un parque temático al uso», explican desde la organización, «es un espectáculo en sí mismo que revive la Historia de España como si estuviera ocurriendo en el presente». Cada rincón te hace sentir como si fueras un auténtico caballero medieval, una cortesana del siglo de oro o incluso un astuto villano. «Una experiencia inmersiva sin igual que deja una huella imborrable en quienes la descubren», señalan.

Puy du Fou España ofrece dos tipos de experiencias únicas:

- El parque Puy du Fou España: aquí puedes sumergirte en las épocas pasadas de la historia, disfrutar de grandes espectáculos diurnos (El tambor de la libertad, Cetrería de Reyes, De tal palo, El Arrabal...), pasear por sus pueblos históricos y conectar con la naturaleza.

- El espectáculo nocturno El Sueño de Toledo: Con una duración de 70 minutos, El Sueño de Toledo narra más de 1.500 años de Historia, recreando los momentos más importantes de España en una puesta escena majestuosa. Premiado como el Mejor Espectáculo del Mundo, es una experiencia visual impresionante que no te puedes perder.

Puedes completar tu experiencia comprando entrada+hotel para vivir Puy du Fou España al completo y no perderte ninguno de sus grandiosos espectáculos, sus cinco poblados históricos y un entorno natural único. Y es que cuando cae la noche llega El Sueño de Toledo, el espectáculo nocturno más grande de España, en el que más de 200 actores actúan en un escenario de más de 5 hectáreas.

Cuánto cuesta Puy du Fou

Puedes adquirir tres tipos de entradas:

Puy du Fou España + El Sueño de Toledo , que cuesta alrededor de 52 euros.

Entrada solo al Parque Puy du Fou España, unos 28 euros.

Entrada únicamente para el espectáculo nocturno El Sueño de Toledo, alrededor de 30 euros.