No es una película de Netflix: el laberinto victoriano más grande de España está en Extremadura Descubre cuánto cuesta visitarlo, qué actividades puedes hacer y por qué este plan al aire libre cerca de Mérida es uno de los secretos mejor guardados de Extremadura

Irene Toribio Miércoles, 23 de julio 2025, 10:13 Comenta Compartir

Parece el escenario de una película de Netflix, pero no. Este laberinto es real, y lo tienes más cerca de lo que imaginas. A pocos kilómetros de Mérida se esconde el laberinto victoriano más grande de España, un lugar único donde perderse es parte de la aventura. Está situado en la Huerta Ornamental Romana, a las afueras de la localidad emeritense, y sorprende por su extensión y la complejidad de su diseño: más de 6.000 m2 de giros inesperados.

Inspirado en los majestuosos jardines del siglo XIX, es una experiencia inmersiva que combina naturaleza, historia y misterio. Un plan al aire libre en Extremadura que es ideal para planes en familia o aventureros solitarios. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué puedes hacer allí? Te desvelamos todos los detalles.

¿Qué es una Huerta Ornamental?

Es una huerta de plantas comestibles donde la finalidad de este reside en la producción de alimentos y en la ornamentación del espacio donde se producen. El diseño de la huerta ornamental esta concebido para la producción de alimentos pero a la vez se busca la ornamentación del espacio haciendo que este sea también decorativo.

Allí cultivan una amplia variedad de verduras y ofrecen productos frescos que puedes comprar en su propia tienda: tomates, lechugas, zanahorias, hierbas aromáticas... Y además, podrás adentrarte en el laberinto victoriano más grande de nuestro país.

Laberinto de la Huerta Ornamental Romana: cuánto cuesta

El laberinto de la Huerta Ornamental Romana es de estilo victoriano y cuenta con 6.000 m2, lo que lo convierte en el laberinto mas grande de su estilo en el país. «Los laberintos victorianos son los de recorrido más laborioso, ya que disponen de un mayor numero de pasillos y recovecos por descubrir», apuntan desde la página web oficial.

No obstante, apuntan, «dispone de numerosas salidas rápidas para aquellos que deseen abortar el recorrido dándose por satisfecho». Eso sí, para los mas osados y que estén dispuestos a completar el recorrido, la duración de este se estima entre 1 hora y 1:30 horas de duración.

Para recorrerlo, se recomienda llevar calzado cómodo, en verano ir provistos de gorra y protección solar, «y no tener prisa para disfrutar del momento, recordando en todo momento, que si no te pierdes no te diviertes», añaden.

La entrada general cuesta 5€ y debe pagarse en efectivo.

Los menores de 6 años inclusive entran gratis.

Los menores de 13 años (12 años o menos) deberán realizar el recorrido acompañados de un adulto de 18 años o mas.

Temas

Turismo

Planes

España

Mérida

Extremadura

Netflix