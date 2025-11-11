Pérdidas de paquetes, entregas en mal estado o en sitios no autorizados: OCU aclara cómo reclamar Una encuesta de OCU revela los inconvenientes y engaños más comunes en los envíos de paquetes

Judith Rueda Martes, 11 de noviembre 2025, 11:29

«No se pudo entregar el paquete porque no había nadie en el domicilio»... ¿Te suena? Pues en ocasiones no es cierto y casi la mitad de la población ha caído en la trampa. Con el crecimiento de las compras online y los servicios de paquetería, también crecen los «engaños». Así lo determina la OCU, que ha realizado una encuesta a compradores de entre 26 y 79 años que sentencia que hasta un 46% han sufrido 'el engaño de las entregas fallidas'. Consiste exactamente en eso: avisar al usuario de que el repartidor no pudo entregar el paquete porque no había nadie en el domicilio sin ser cierto.

Aunque este no es el único problema con los servicios de entrega que está sucediendo recientemente, el retraso en la entrega de paquetes es otro y afecta a más de la mitad de la población. Además, un 24% de los compradores, según la encuesta de la OCU, ha denunciado que los servicios de mensajería han incumplido el horario de entrega. Uno de cada tres usuarios reclama que la plataforma de venta no le ha advertido de que existía un horario de entrega.

Cómo actuar

«La reclamación debe ir dirigida a la plataforma de venta», explica la OCU. Se trate de un envío fallido cierto o falso, el consumidor tiene derecho a solicitar que se repita el envío proponiendo una fecha y un tramo horario concreto. Pero deberá pedirlo directamente a la plataforma de venta, que es la responsable del servicio de transporte.

En el caso de que el consumidor tuviera que ir a recogerlo personalmente podría reclamar por escrito a la misma plataforma los gastos de desplazamiento adjuntando la factura.

Del mismo modo, los problemas de roturas hay que gestionarlos directamente con la plataforma de venta para pedir su cambio o, en su defecto, el reembolso del dinero. Eso sí, lo antes posible y adjuntando una foto que ilustre el daño. Si observase algún golpe en el paquete, haga una primera foto antes de abrirlo.

Las entregas no autorizadas en un lugar distinto al propio domicilio del destinatario (en el portal, en la casa del vecino…) deben denunciarse también a la plataforma de venta, para que no vuelvan a producirse. Además, podría haberse extraviado, por lo que no está de más revisar el correo periódicamente para asegurarse de que la entrega se ha realizado.

OCU pide un código de buenas prácticas comerciales

Con esto, OCU solicita a las plataformas online que elaboren y trasladen un código de buenas prácticas comerciales a las empresas de transportes con las que trabajan para que el consumidor pueda elegir el día y una franja horaria que se adapte a sus actividades cotidianas. «Priorizar los envío rápidos es importante, pero lo es más garantizar un envío seguro y cómodo para el usuario», zanja la organización.