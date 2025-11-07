Vecinos de Badajoz denuncian la pérdida de paquetes con compras online Se trata de personas que adquirieron artículos en webs como Temu o Aliexpress y no han recibido nada, a pesar de que las compañías dan los envíos por entregados

Ángela Murillo Badajoz Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:43

Vecinos de Badajoz se quejan de que sus paquetes de Temu, Aliexpress o Shein con compras que habían realizado a través de Internet no están llegando a su destino en los últimos días, a pesar de que estas plataformas de comercio electrónico les confirman que sus envíos estaban correctamente entregados en los domicilios u oficinas.

Los clientes que han perdido sus paquetes en la ciudad culpan a la empresa de reparto, no a las webs donde realizaron las adquisiciones. Un ex repartidor que prestaba servicio para la compañía encargada hasta hace diez días asegura estar recibiendo numerosas quejas de los afectados, principalmente en la barriada de San Roque, donde él operaba entregando paquetes de todos los tamaños. Se trata de personas que tenían su número de móvil guardado por anteriores repartos y ahora están intentando obtener algo de información acerca del destino que han podido seguir sus paquetes. Sin embargo, él les aclara que nada tiene que ver ya con esa distribuidora, aunque sigue trabajando para otras empresas.

Un pedido de más de 50 euros

Vicente es uno de los afectados que llamaron a ese trabajador. Este vecino de la capital pacense había realizado un pedido a Temu por importe de más de 50 euros y a su casa no ha llegado su compra, a pesar de haber recibido un mensaje indicando la entrega. Al igual que él, otras personas víctimas de estas pérdidas se pusieron en contacto con la empresa de reparto, cuya centralita les ha indicado que las entregas estaban efectuadas. Sin embargo, al preguntar por la terminación del DNI, el número aportado por el repartidor no se corresponde con el correcto.

Envoltorios en un descampado

Rastreando en Internet en busca de más datos, Vicente encontró un vídeo y las fotografías que una pacense ha subido a Facebook y que muestran numerosos restos de envoltorios de paquetes abiertos, en las que se puede ver el embalaje y ni rastro del contenido. «He salido a pasear con mi perra y en el campo que hay entre Suerte Saavedra y los Montitos hemos encontrado al menos 30 bolsas de paquetería abiertas y sin contenido». Una publicación a la que han respondido varias personas afectadas. Esos restos se encuentran aún en una zona del extrarradio de la capital pacense que se ha convertido en una especie de vertedero ilegal, lleno de ripios.