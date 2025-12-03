HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Explotación porcina Javier Belver/EFE

La OCU aclara dudas sobre la peste porcina y el consumo de carne de cerdo y jabalí

La peste porcina no se transmite a personas ni por contacto ni ingesta de carne o productos derivados

Irene Manzano

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 08:55

Comenta

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad ante la detección de casos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes silvestres en una pequeña zona de Cataluña. Desde OCU aclaran: el consumo de carne de cerdo y derivados, incluidos los embutidos elaborados con carne de jabalí, es seguro para la salud humana.

La PPA es una enfermedad viral que afecta exclusivamente a cerdos y jabalíes, a los que provoca una alta mortalidad. Pero esta enfermedad no es zoonótica, es decir, no se transmite al ser humano ni por contacto ni ingesta de carne o productos derivados. Igualmente, se trataría de una circunstancia altamente improbable, señala OCU, ya que los productos comercializados en España proceden de canales legales y controlados.

La única consecuencia para los consumidores sería a nivel económico. Si el virus llegara a alguna explotación porcina, podrían establecerse restricciones comerciales internacionales a su exportación. Esto provocaría una bajada del precio de la carne de cerdo en España por asumir el consumo de la carne que no se vendería fuera. Pero esta situación se considera improbable gracias a las estrictas medidas de bioseguridad que existen.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  2. 2 Detenida en Badajoz la pareja del sospechoso de asesinar a una mujer de 72 años en Valdelagrana
  3. 3

    Una artista madrileña denuncia que Badajoz le ha devuelto su obra «oxidada y chorreando»
  4. 4 Cinco empresas extremeñas se cuelan entre las 500 mejores pymes de España
  5. 5 La marcha de una edil deja a PP y Vox sin mayoría en Navalmoral de la Mata
  6. 6 Herido con arma blanca un hombre en una reyerta con cerca de un centenar de implicados la calle Ródano de Cáceres
  7. 7

    Con mamparas desmontables y luz natural, así serán las consultas médicas en el Palacio de Congresos de Badajoz
  8. 8 Extremadura da la bienvenida al invierno climatológico con nieve
  9. 9

    Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación para pymes y autónomos
  10. 10 Como sacado de un cuento: un pueblo extremeño se convierte en miniatura esta Navidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La OCU aclara dudas sobre la peste porcina y el consumo de carne de cerdo y jabalí

La OCU aclara dudas sobre la peste porcina y el consumo de carne de cerdo y jabalí