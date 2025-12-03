La OCU aclara dudas sobre la peste porcina y el consumo de carne de cerdo y jabalí La peste porcina no se transmite a personas ni por contacto ni ingesta de carne o productos derivados

Irene Manzano Miércoles, 3 de diciembre 2025, 08:55

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad ante la detección de casos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes silvestres en una pequeña zona de Cataluña. Desde OCU aclaran: el consumo de carne de cerdo y derivados, incluidos los embutidos elaborados con carne de jabalí, es seguro para la salud humana.

La PPA es una enfermedad viral que afecta exclusivamente a cerdos y jabalíes, a los que provoca una alta mortalidad. Pero esta enfermedad no es zoonótica, es decir, no se transmite al ser humano ni por contacto ni ingesta de carne o productos derivados. Igualmente, se trataría de una circunstancia altamente improbable, señala OCU, ya que los productos comercializados en España proceden de canales legales y controlados.

La única consecuencia para los consumidores sería a nivel económico. Si el virus llegara a alguna explotación porcina, podrían establecerse restricciones comerciales internacionales a su exportación. Esto provocaría una bajada del precio de la carne de cerdo en España por asumir el consumo de la carne que no se vendería fuera. Pero esta situación se considera improbable gracias a las estrictas medidas de bioseguridad que existen.