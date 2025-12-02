HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Alerta alimentaria: partículas metálicas en este lote de bocaditos de Grefusa

El producto afectado ya ha sido retirado por las autoridades

Judith Rueda

Martes, 2 de diciembre 2025, 10:16

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha informado sobre la posible presencia de partículas metálicas en un lote de bocaditos de tomate y orégano de Snatt's, la marca de productos horneados de Grefusa. La propia empresa ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes y ya se ha ordenado la retirada del producto.

Los datos del producto implicado son:

Nombre del producto: Bocaditos tomate & orégano

Nombre de marca: Snatt´s

Aspecto del producto: Envasado en bolsa

Número de lote: 68708

Fecha de caducidad: 07/11/26

Código de barras: 8413164023198

Peso de unidad: 80 g

Temperatura: Ambiente

En base a la información ofrecida por al Aesan, la distribución de este producto se ha realizado en cinco comunidades autónomas: Andalucía, Cantabria, Cataluña, Castilla la Mancha y Comunidad Valenciana. Se recomienda que toda persona que tenga en su domicilio este producto se abstenga a consumirlo.

