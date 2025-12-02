Alerta alimentaria: partículas metálicas en este lote de bocaditos de Grefusa
El producto afectado ya ha sido retirado por las autoridades
Judith Rueda
Martes, 2 de diciembre 2025, 10:16
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha informado sobre la posible presencia de partículas metálicas en un lote de bocaditos de tomate y orégano de Snatt's, la marca de productos horneados de Grefusa. La propia empresa ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes y ya se ha ordenado la retirada del producto.
Los datos del producto implicado son:
Nombre del producto: Bocaditos tomate & orégano
Nombre de marca: Snatt´s
Aspecto del producto: Envasado en bolsa
Número de lote: 68708
Fecha de caducidad: 07/11/26
Código de barras: 8413164023198
Peso de unidad: 80 g
Temperatura: Ambiente
En base a la información ofrecida por al Aesan, la distribución de este producto se ha realizado en cinco comunidades autónomas: Andalucía, Cantabria, Cataluña, Castilla la Mancha y Comunidad Valenciana. Se recomienda que toda persona que tenga en su domicilio este producto se abstenga a consumirlo.