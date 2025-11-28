HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen de archivo de una usuaria de un centro de salud con mascarilla. Hoy
Ante el avance de la gripe

El SES recomienda mascarilla en los centros sanitarios pero no la impone

Extremadura defiende un protocolo común en el país frente a la epidemia siempre que flexibilice medidas en función de contagios y territorio

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Viernes, 28 de noviembre 2025, 19:22

Comenta

La Consejería de Salud de Extremadura recomienda el uso de mascarillas en caso de presentar síntomas respiratorios, en los centros sanitarios y para personas vulnerables ... ante el avance de la gripe, sin entrar a valorar en este momento si más adelante podrían llegar a ser obligatorias.

