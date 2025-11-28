El SES recomienda mascarilla en los centros sanitarios pero no la impone

La Consejería de Salud de Extremadura recomienda el uso de mascarillas en caso de presentar síntomas respiratorios, en los centros sanitarios y para personas vulnerables ... ante el avance de la gripe, sin entrar a valorar en este momento si más adelante podrían llegar a ser obligatorias.

«La línea de Extremadura es clara: en este momento recomendación, no obligación, insistiendo en que las actuaciones deben adaptarse a la realidad epidemiológica y centrarse en la protección de la población más vulnerable», indica la Consejería de Salud.

Desde el SES se recuerda la importancia de acudir a la vacunación frente a la gripe, especialmente en los grupos de riesgo, e insiste en «otras medidas complementarias como el uso recomendado de mascarilla en espacios sanitarios y situaciones de especial vulnerabilidad, higiene frecuente de manos, aislamiento social si fuera necesario para evitar contagios, uso de antivirales bajo prescripción técnica y ventilación de lugares cerrados».

Así se ha pronunciado la Consejería de Salud tras participar en un Consejo Interterritorial extraordinario con el resto de comunidades y el Ministerio para tratar el aumento de los casos de gripe y las medidas a implantar para frenar su transmisión.

Durante la reunión, Extremadura ha defendido la importancia de mantener una postura común en todo el país respecto al uso de la mascarilla, siempre que dicha estrategia permita flexibilizar las medidas en función de los niveles de contagio en cada momento y en cada territorio.

La posición extremeña llega después de que la ministra de Sanidad, Mónica García, emplazara a las comunidades autónomas a alcanzar un acuerdo para poner en marcha un protocolo común frente a los virus respiratorios.

Lo hizo a través de una carta enviada a las consejerías instándolas a aprobar un plan para «ofrecer respuestas coordinadas y reproducibles en todo el territorio, reforzar la confianza ciudadana y reducir los riesgos, los ingresos hospitalarios y la mortalidad», según recogía la misiva de Sanidad a las consejerías.

Y este viernes en el Consejo Interterritorial se ha arrojado un poco más de luz ante lo que podría ser ese plan de medidas según el nivel de contagios. El objetivo del Ministerio es que la próxima semana la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial apruebe un protocolo conjunto, que se traduce en una lista de medidas entre las que se incluyen el uso de mascarillas en centros sanitarios y sociosanitarios, así como la posibilidad de que estas sean obligatorias o solo una recomendación. Además, también tiene en cuenta otros aspectos como el refuerzo de la campaña de vacunación y más medidas higiénicas.

Tres niveles de riesgo

En un principio el plan se divide en tres niveles de riesgo de contagios. Sería algo similar a lo que se conoció durante la pandemia como semáforo covid, que establecía distintas acciones según la transmisión del virus.

En el nivel 1, el correspondiente a la transmisión baja y moderada del virus, el protocolo recomienda el uso de mascarilla y del teletrabajo a todos los españoles con síntomas y la utilización de tapabocas por el personal sanitario y los pacientes y acompañantes en ámbitos vulnerables como salas de tratamientos oncológicos, unidades de trasplantados o similares. En el nivel 2, la transmisión alta, se recomienda el uso de mascarilla a los trabajadores sanitarios y de residencias, a los pacientes y los acompañantes en salas de espera y urgencias de centros de salud y hospitales y abre la posibilidad a que la consejería o el centro acuerden que el uso sea obligatorio si las condiciones lo exigen. Se podrían restringir visitas en residencias, se le sugiere a los colectivos vulnerables que usen el tapabocas también en comercios, transporte público, gimnasios y cines y espectáculos y se estima conveniente la mascarilla para todo el que trabaja de cara al público. En el nivel 3, transmisión muy alta o pandémica, ministerio y autonomías se reunirían para acordar medidas adicionales y excepcionales.

Por el momento, en cuanto a dicho protocolo, las posturas están mucho más cerca que el año pasado. En el caso de Extremadura, la Consejería de Salud ya se ha mostrado a favor de un plan común y reitera su «compromiso con la coordinación estatal y con la adopción de medidas basadas en la evidencia científica, encaminadas a proteger la salud de la población extremeña».

Eso sí, habrá que esperar para ver si todas las comunidades están de acuerdo con el protocolo, pues hay que recordar que la obligatoriedad de las mascarillas es una propuesta que ya planteó el Ministerio de Sanidad en la anterior temporada, pero su aprobación se frenó porque consejeros de regiones gobernadas por el Partido Popular la tumbaron.

En esta ocasión, Mónica García ha señalado que se trata de un protocolo flexible, en función de la situación de cada comunidad, y ha recordado que actualmente los contagios son más preocupantes en el norte del país que en el sur.

De hecho, Extremadura presenta una situación mejor que la mayoría de las comunidades. Su incidencia se sitúa actualmente en 27 casos por cada cien mil habitantes, mientras que la media nacional se encuentra en 40.

Además, Extremadura ha registrado una bajada de contagios, pues la semana anterior estaba en 73, según el último informe publicado por Dirección General de Salud Pública del SES.

La gripe ha llegado antes

Pese a que los contagios han descendido, se observa mucha más transmisión del virus que el año pasado por estas fechas. La tasa de incidencia acumulada de gripe, es decir, la que suma la producida desde el inicio de la temporada hasta ahora, alcanza los 226 casos por cada cien mil habitantes, frente a los 65 del año anterior.

Una clara evidencia de que la gripe se ha adelantado. Es más, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades ya ha alertado de ello y apunta a que podría estar relacionado con una nueva mutación del virus, el subclado K del virus A (H3N2), que se detectó durante la primavera en países de la Unión Europea y es mayoritario en la epidemia en Japón.

Esta mutación no está incluida en la protección de las vacunas que se administran actualmente y por ello se puede transmitir más rápido. Lo positivo es que los médicos indican que nada hace sospechar que sea más grave que otras variantes.

Respecto a los grupos que más preocupan ante la gripe, siguen siendo los menores. En la semana del informe, la mayor tasa se ha dado entre quienes tienen uno y cuatro años, con 362 casos por cada cien mil habitantes.

En cuanto a la covid y el virus respiratorio sincitial (VRS), el SES indica que la tasa se sitúa en cero casos, lo que pone de manifiesto que la gripe está desplazando casi por completo al coronavirus y que la inmunoprofilaxis para hacer frente al VRS, causante de la mayoría de las bronquiolitis en niños, está funcionando.