Mercadona lo vuelve a hacer: cambia el formato de su maquillaje más famoso, ahora más práctico La cadena apuesta por un formato más práctico que facilita los retoques diarios sin complicaciones

Cada vez son más las personas que buscan productos de maquillaje fáciles de usar, que no ocupen espacio y que resuelvan en segundos. Los formatos en barra, base, corrector o incluso bronceador, han ganado terreno porque permiten llevar el neceser medio vacío y retocar en cualquier sitio sin complicaciones.

Mercadona lo ha visto claro y ha lanzado una novedad en su sección de perfumería que seguro dará que hablar: maquillaje y corrector en 'stick'.

Maquillaje y corrector en stick

La nueva propuesta de Mercadona incluye dos básicos de belleza: un maquillaje en 'stick' de cobertura media con acabado mate natural y un corrector en 'stick' de alta cobertura, perfecto para disimular ojeras, manchas o granitos.

La cadena ha incorporado dos básicos que se complementan a la perfección:

Maquillaje mate en barra, de cobertura media y acabado natural, que se presenta en varios tonos, incluyendo uno específico para contornear el rostro. Es cremoso, fácil de aplicar y está pensado tanto para un look completo como para pequeños retoques.

Corrector en stick, más preciso y con mayor cobertura, ideal para disimular imperfecciones, ojeras o marcas en la piel.

El formato es tan sencillo como deslizar la barra sobre la zona deseada y difuminar. Y, para quien busque un acabado más profesional, hay un truco sencillo: usar una esponja ligeramente humedecida, lo que ayuda a integrar mejor el producto y evitar ese efecto «acartonado» que a veces deja el maquillaje.

