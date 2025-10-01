HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Mercadona lo vuelve a hacer: cambia el formato de su maquillaje más famoso, ahora más práctico

La cadena apuesta por un formato más práctico que facilita los retoques diarios sin complicaciones

Judit Molina

Judit Molina

Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:17

Cada vez son más las personas que buscan productos de maquillaje fáciles de usar, que no ocupen espacio y que resuelvan en segundos. Los formatos en barra, base, corrector o incluso bronceador, han ganado terreno porque permiten llevar el neceser medio vacío y retocar en cualquier sitio sin complicaciones.

Mercadona lo ha visto claro y ha lanzado una novedad en su sección de perfumería que seguro dará que hablar: maquillaje y corrector en 'stick'.

Maquillaje y corrector en stick

La nueva propuesta de Mercadona incluye dos básicos de belleza: un maquillaje en 'stick' de cobertura media con acabado mate natural y un corrector en 'stick' de alta cobertura, perfecto para disimular ojeras, manchas o granitos.

La cadena ha incorporado dos básicos que se complementan a la perfección:

  • Maquillaje mate en barra, de cobertura media y acabado natural, que se presenta en varios tonos, incluyendo uno específico para contornear el rostro. Es cremoso, fácil de aplicar y está pensado tanto para un look completo como para pequeños retoques.

  • Corrector en stick, más preciso y con mayor cobertura, ideal para disimular imperfecciones, ojeras o marcas en la piel.

El formato es tan sencillo como deslizar la barra sobre la zona deseada y difuminar. Y, para quien busque un acabado más profesional, hay un truco sencillo: usar una esponja ligeramente humedecida, lo que ayuda a integrar mejor el producto y evitar ese efecto «acartonado» que a veces deja el maquillaje.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El juez decreta prisión para el padre por encubrimiento e incendio en el asesinato de Badajoz
  2. 2

    El vigilante que salvó a una mujer de ser raptada en Badajoz: «Solo después te das cuenta del peligro»
  3. 3 Improvisado y viral: una extremeña de 10 años revoluciona Callao bailando con un artista callejero
  4. 4 Muere el cantautor extremeño Pablo Guerrero a los 78 años
  5. 5 El portavoz de la familia de la funcionaria asesinada en Badajoz: «Pediremos la máxima pena»
  6. 6 Condenan al opositor a una plaza de la Diputación por utilizar una filtración en el examen
  7. 7 Una intensa nube de humo invade Badajoz: ¿Dónde está el fuego?
  8. 8 El fundador de La Casa de las Carcasas abre su primer hotel en Extremadura este viernes
  9. 9

    Educación fija los servicios mínimos para la huelga: los directores deberán permanecer en colegios e institutos
  10. 10 El nuevo hotel, Te Alquilo y Punto Navalmoral, empezará a funcionar este viernes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Mercadona lo vuelve a hacer: cambia el formato de su maquillaje más famoso, ahora más práctico

Mercadona lo vuelve a hacer: cambia el formato de su maquillaje más famoso, ahora más práctico