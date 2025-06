El nuevo producto de Mercadona que está arrasando y puede ser un 'snack' muy beneficioso para tu salud

Irene Toribio Lunes, 16 de junio 2025, 12:15 Comenta Compartir

Mercadona lo ha vuelto a hacer: ha lanzado un producto que ya está causando sensación entre sus clientes. La cadena valenciana, que acaba de estrenar su sección más esperada en 12 supermercados de España, ha conquistado a sus 'jefes' con un snack totalmente inesperado que está causando furor entre los compradores habituales y arrasando en ventas. Y ahora que llega el verano (y que además Mercadona amplía sus horarios), puedes conseguir este producto que pocos esperaban ver en sus estanterías y que ya es un éxito viral: sus ajos aliñados.

Sí, has leído bien. Ajos aliñados, ese es su nuevo e inesperado producto estrella. «Están buenísimos, te los comes como las olivas, es que no puedes parar», comenta una usuaria de TikTok, donde el producto se ha viralizado en pocos días y aunque muchos todavía no terminan de animarse a probarlos, todos los que lo prueban, repiten. «Es un vicio», aseguran en redes sociales.

Se comercializan bajo la marca de Mercadona, Hacendado, y en un tarro de 345 g (235 g escurrido), por un precio de 2,60 €/ud.

Beneficios de comer ajo

Tal y como apuntan desde la Fundación Española del Corazón, el ajo, reconocido desde la antigüedad por sus propiedades curativas —diuréticas, depurativas, antisépticas y antibacterianas—, también podría contribuir a reducir el colesterol total y los triglicéridos.

Un metaanálisis del Instituto de Toxicología de la Universidad de Shandong (China), basado en 26 estudios, confirmó que el ajo supera al placebo en la reducción del colesterol total (CT) y los triglicéridos (TG), especialmente en tratamientos prolongados. El ajo en polvo y el extracto envejecido fueron más eficaces contra el colesterol total, mientras que el aceite de ajo mostró mejores resultados frente a los triglicéridos. No se observaron efectos significativos sobre el colesterol HDL y LDL. Los investigadores concluyen que el ajo podría ser útil en terapias complementarias para personas con riesgo cardiovascular.

Medline Plus, Servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, señala algunos de los posibles beneficios que podría tener consumir ajo. Entre ellos, destacan:

- La disminución de la presión arterial alta.

- La reducción del endurecimiento de las arterias (arterioesclerosis).

Además, según la Fundación Española de la Nutrición, por cada 100 gramos de porción comestible de ajo se obtienen:

Kilocalorías: 110.

Proteínas: 5,3.

Hidratos de carbono: 23.

Fibra: 1,1.

Colesterol: 0.

