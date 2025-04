Marzo cierra con el doble de lluvia de lo normal, pero repartida de forma desigual Han caído 120 litros en el conjunto de España, pero con zonas del centro y el suroeste peninsular que han recogido el triple de lo habitual y otras de la vertiente mediterránea que no han llegado a la mitad

José Antonio Guerrero Madrid Martes, 2 de abril 2024, 14:46 Comenta Compartir

Las lluvias han sido muy generosas con el mes de marzo, que ha cerrado sus 31 días con un balance pluviométrico muy positivo, aunque con diferencias geográficas importantes. Con sus 120 litros por metro cuadrado recogidos en el conjunto de España, marzo ha sido un mes «muy húmedo» que se sitúa entre los cuatro marzos más lluviosos del siglo XXI, según los datos facilitados este martes por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). «Las lluvias han estado en torno al doble de lo normal para un mes de marzo en el conjunto del país, aunque con diferencias», apunta el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo.

Los mayores acumulados se han registrado en el suroeste peninsular, la zona centro, Galicia y Pirineos. De hecho, en algunas zonas de Andalucía y buena parte de Castilla-La Mancha las lluvias superaron el triple de lo normal para este mes. En cambio, en puntos del Cantábrico, zonas del extremo sur de la península, Cataluña, buena parte de la Comunidad Valenciana, Región de Murcia y extremo oriental andaluz no llegaron al 75% de lo habitual, e incluso quedaron por debajo de la mitad de lo normal.

Buen año hidrológico

Si abrimos el horizonte a estos seis primeros meses del año hidrológico, que comenzó el pasado 1 de octubre por lo que justo nos encontramos en el ecuador, la lluvia acumulada alcanza los 467 litros por metro cuadrado para el conjunto de la península, cuando lo normal son 405 litros; es decir ha llovido un 15% más de lo normal. «Pero hay grandes diferencias geográficas», advierte del portavoz de la Aemet. «En el oeste y centro de la península las lluvias se sitúan en torno al 150% de lo normal o lo superan. Pero en amplias zonas del Levante y en puntos de los archipiélagos, las precipitaciones a lo largo de lo que va de año hidrológico quedan por debajo del 50% de lo habitual».

Del Campo recuerda que, según las precipitaciones de los últimos doce meses, hay cuencas que no han logrado salir de la sequía meteorológica, entre las que cita las del sur de Andalucía, el Segura, el Júcar, el Pirineo Oriental y el Ebro. Y si ampliamos el abanico de lluvias a los últimos tres años -el periodo de tiempo que sirve para identificar las sequías de larga duración-, bajo esta consideración todavía se encuentran las cuencas del Duero, Guadiana, Guadalquivir, Sur de Andalucía, Ebro y buena parte de Cataluña. «Todavía no hay que bajar la guardia», advierte del Campo, que resume la situación en una intensificación de la sequía en el área mediterránea, un alivio temporal en el oeste de la península y una sequía de larga duración «de la que aún no han salido muchas cuencas».

El primer trimestre más cálido

Por otro lado, y pese al frío reinante en buena parte del país durante la última semana, marzo ha resultado ser un mes cálido, con una temperatura media al menos 0,5ºC superior al promedio normal. Este marzo se suma a los meses de enero y febrero, que ya fueron muy calurosos, para conformar el que es el primer trimestre del año más cálido de la serie histórica (desde 1961). En este primer trimestre la temperatura media ha sido de 9,5ºC, 1,9 grados por encima de lo normal, batiendo ligeramente el récord anterior de 1997.