La Fiscalía acusa al juez de mantener a Rivas en la cárcel con meras opiniones

La Fiscalía ha pedido a la Audiencia Provincial de Granada que libere a Juana Rivas, condenada por el secuestro de sus dos hijos, y que revoque el auto del juez Manuel Piñar que la mantiene en la cárcel. Asegura que el no del titular del Juzgado Penal 1 de Granada, el tribunal que la juzgó, no se sostiene sobre prueba o argumento legal alguno y que el magistrado se limita a recurrir, añade, a «valoraciones y apreciaciones puramente personales».

El Ministerio Público indica que tras conceder el Consejo de Ministros hace un mes el indulto parcial a Rivas, lo que dejó su condena de cárcel en un año y tres meses, ya no hay motivos para mantenerla más tiempo en la cárcel en la que se encuentra desde junio. Indica que la condenada cumple por completo con los requisitos del Código Penal para ser eximida de la cárcel, fundamentalmente que la pena no supere los dos años de prisión y que ella no tenga antecedentes, pero sí arraigo social.

A estos básicos, el fiscal suma, para tratar de demostrar que el magistrado no ha actuado por razones jurídicas sino personales, que Rivas ha satisfecho las indemnizaciones, que tiene un pronóstico de reinserción favorable y que ha acatado su condena, porque ha cumplido siempre el régimen de visitas de los niños fijado por la justicia italiana, ya que viven con su padre en una pequeña isla muy próxima a Cerdeña.

El fiscal destaca que el exmarido, el denunciante, está conforme con la liberación y que los propios tribunales italianos confían en ella, pues le han concedido un amplio período de estancia con sus hijos para estas fechas navideñas. A todo ello suma el interés superior de los niños, que tienen derecho a recuperar la relación consu madre.

Pero la parte más dura del recurso es la que mantiene que el juez, en sus argumentos, ha ignorado los hechos del sumario, sobre todo porque miente al decir que Rivas no es fiable porque su hijo pequeño sufrió abuso sexual estando a su cargo, cuando la Guardia Civil lo descartó y la justicia sobreseyó la causa.

No obstante, este recurso, se resuelva como se resuelva, va a quedar como un simple pulso jurídico sin más consecuencias prácticas. La razón es que Instituciones Penitenciarias ha acordado conceder a Juana Rivas el tercer grado penitenciario y permitir que cumpla los casi nueve meses de condena que le restan confinada en su domicilio y vigilada por un brazalete de control telemático. Su situación de semilibertad comenzará el próximo 22 de diciembre.