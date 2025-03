Se inventa haber sido raptada y violada en Granada y culpa a la Policía del engaño

El relato de la falsa víctima estaba tachonado de detalles escabrosos. Según denunció ante las fuerzas de seguridad, había sido secuestrada y agredida sexualmente en ... un hotel de la Gran Vía de Granada, una situación que se habría prolongado durante cinco días. Después, su supuesto captor la llevó a una casa de campo en la que fue retenida «en condiciones de mendicidad».

El presunto autor de esos hechos fue detenido, pero pronto quedó claro que no había ni un miligramo de verdad en el testimonio de la mujer. Ella mismo lo admitió ante el juez de Instrucción encargado del caso.

Se desdijo, pero no del todo. Afirmó que su tormentosa declaración había sido un invento de las policías Local y Nacional. Los agentes la redactaron y luego le obligaron a firmarla. Llovía sobre mojado y nadie se creía ya nada.

Todas la miradas se volvieron hacía ella y pasó de denunciante a denunciada. Fingir ser víctima de un delito es delito. Estando ya investigada, volvió a fabular y aseguró que, si se había retractado, fue porque la amenazó el hombre al que ella había señalado. Este alegato tampoco le sirvió para evitar el banquillo de los acusados.

Sucedió a finales del pasado 2021 y el magistrado de lo Penal que enjuició a la procesada le impuso una condena de un año de cárcel por un delito de acusación falsa. También debía pagar una multa durante doce meses a razón de cinco euros diarios, según especificaba el fallo, que fue dictado en noviembre de 2022.

Disconforme con aquella resolución, la encausada presentó un recurso para que la Audiencia Provincial revisara la sentencia.

Rebaja de la pena inicial

El tribunal lo ha hecho y la imputada ha conseguido una rebaja de la pena inicial, que ha pasado de un año a seis meses de prisión.

Los magistrados han atenuado el castigo, pero no dudan de que el delito de falsa denuncia existió. «El (juez de lo Penal) explica su argumentación, según la cual los hechos denunciados no ocurrieron, y (la víctima ficticia) los denunció con plena conciencia de que no tuvieron lugar. No solo la retractación de la denunciante ha sido valorada, sino otros significativos datos que apoyan la falsedad de la denuncia, como sin duda lo es la falta de constancia de que la denunciante y el denunciado se alojasen una noche en una hostal de la Gran Vía, pues ningún registro existe de ello. Tampoco ha sido localizada la casa en la que supuestamente el denunciado la habría mantenido retenida», razona la Audiencia.

«Propósito de faltar a la verdad»

En este sentido, el tribunal provincial considera válido el relato de lo sucedido que recogía la primera sentencia. «(La acusada), actuando movida por un manifiesto propósito de faltar a la verdad, interpuso ante los funcionarios de la Policía Nacional de Granada una denuncia contra (el perjudicado), acusándole haberla retenido contra su voluntad (...) en un hotel de la Calle Gran Vía de Granada, siendo obligada además a mantener relaciones sexuales en ese lugar, así como que al día siguiente se habría marchado a una casa de campo no concretada en la que (el damnificado) le habría retenido también contra su voluntad en condiciones de mendicidad (...) Manifestando (la acusada) en su comparecencia ante el juzgado instructor que los hechos denunciados no eran ciertos y que dicho relato: 'se lo inventó la Policía Local y la Policía Nacional, que fueron los que redactaron la denuncia y quienes le obligaron a firmarla'».