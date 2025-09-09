HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Cambio de hora 2025: qué día pasamos al horario de invierno en España

La fecha del horario de invierno 2025 ya está confirmada, y es momento de ir preparando los relojes

Judit Molina

Martes, 9 de septiembre 2025, 12:02

Con el otoño a la vuelta de la esquina, los días comienzan a acortarse y las noches se alargan. Tras las vacaciones de verano, muchas personas retoman sus horarios habituales de trabajo y estudio. Este cambio de ritmo coincide con un ajuste que forma parte de nuestro calendario cada año, se trata del cambio de hora al horario de invierno.

Durante esta época, el sol sale antes y se pone más temprano, lo que permite aprovechar mejor la luz de la mañana.

¿Cuándo empieza el horario de invierno?

En España, el cambio al horario de invierno tendrá lugar durante la madrugada del sábado 25 de octubre al domingo 26 de octubre de 2025.

En la Península, el cambio ocurrirá a las 03:00 horas, que volverán a ser las 02:00 horas, mientras que en las Islas Canarias se ajustará de 02:00 a 01:00 horas. Este pequeño ajuste del reloj significa que las mañanas empezarán con más luz, pero que las tardes se harán más cortas. Es un recordatorio de que hay que ir adaptando nuestros horarios al ritmo del otoño.

El horario de invierno también marca un cambio en nuestro día a día, pues los días se acortan, las noches se alargan y toca reorganizar un poco la rutina para aprovechar al máximo las horas de luz.

