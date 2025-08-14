El PP hurga con los incendios en la herida del Gobierno en la falta de Presupuestos

El PP achaca a la incapacidad del Gobierno de Pedro Sánchez para aprobar unos Presupuestos las dificultades con las que las fuerzas de emergencia están ... encontrándose estos días para combatir y extinguir la oleada de incendios que están asolando España. La vicesecretaria de Política Social del PP, Carmen Fúnez, cifró en cinco las aeronaves de extinción de fuegos que de llegarse a aprobar las Cuentas para este año estarían ahora mismo luchando contra las llamas que se han cobrado ya la vida de tres personas. «No se puede hacer todo lo posible cuando tus presupuestos responden a una España ya pasada y no a las necesidades y emergencias de la España del año 2025», afirmó a las puertas de la sede nacional de Génova.

Los populares basan sus críticas en un supuesto contrato del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que blandió Fúnez, en el que el Ejecutivo admite la contratación de «cinco aeronaves menos» de las que «hasta la fecha se venían contratando» por la ausencia de Presupuestos Generales del Estado. Por ello, la dirigenteconservadora anunció que su partido ha registrado en el Congreso la comparecencia «urgente» de la vicepresidenta tercera del Ejecutivo, Sara Aegesen, para que «dé explicaciones cuando antes de los medios que faltan y de los que se han reducido».

Desde el departamento que dirige Aegesen aseguran que la información trasladada por Fúnez a los periodistas es «falsa». «El PP asegura que el número total de aeronaves asciende a 42, cinco menos de las que se venían contratando hasta la fecha. La realidad es que el número de aeronaves del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para esta campaña asciende a 56», afirman fuentes ministeriales

Estas mismas fuentes aseguran que los populares han utilizado un solo contrato de los varios contratos efectuados por el Ministerio en el contexto de la campaña de incendios. Señalan que «existe otro contrato de medios aéreos adicional, de 4 anfibios de fran capacidad (ACO), que sumados a los 42 y a los 10 FOCAS propiedad del Estado suman los 56 medios del dispositivo estatal». Recalcan, además, que el presupuesto del Ministerio destinado este año a la extención de incendios forestales experimenta «un incremento del 29% con respecto a 2024».

El Gobierno recuerda que las 56 aeronaves no están adscritas a ningún dispositivo autonómico y pueden intervenir en «cualquier parte del país» siempre que así lo soliciten las comunidades en función del nivel de gravedad del incendio.