La original bienvenida a la Reina Letizia en un colegio al ritmo de Extremoduro Los alumnos sorprendieron a la Reina Letizia interpretando un clásico tema del grupo

La Reina Letizia preside la apertura del Curso Escolar 2025 / 2026, y saluda a las vecinas en Rincón de Soto (La Rioja).

Judit Molina Lunes, 22 de septiembre 2025, 11:50

La inauguración del curso escolar 2025/2026 en el 'Entresotos' de Rincón de Soto en La Rioja ha vivido un momento inesperado que quedará en la memoria de todos. Los alumnos recibieron a la Reina Letizia cantando una versión de «Ama, ama, ama y ensancha el alma», uno de los temas más icónicos de Extremoduro.

Los pequeños transformaron el clásico del grupo extremeño en un homenaje lleno de ternura. Doña Letizia, sentada junto a ellos, escuchaba atenta cada estrofa. Al finalizar, la Reina no tardó en felicitar y agradecer personalmente a los estudiantes el detalle.

🎶 Quisiera que mi voz fuera tan fuerte

Que a veces retumbara la montaña

Y escucharais la mente social-adormecida

Las palabras de amor de mi garganta

🎶 Temazo para su Majestad la Reina en el CEIP Entresotos de Rincón de Soto pic.twitter.com/QLNoEqHyZE — RTVELaRioja (@RTVELaRioja) September 12, 2025

Durante su visita, la Reina también participó en otras actividades organizadas por el centro. En todas ellas, puso especial énfasis en la importancia de fomentar el hábito de la lectura desde edades tempranas, animando a los alumnos a disfrutar de los libros y a desarrollar su creatividad y curiosidad.