Tal día como HOY 8 de diciembre
Domingo, 7 de diciembre 2025, 15:29
Hoy cumple años:
Francisco José Farrona Navas, alcalde de La Zarza y diputado provincial de Badajoz (PSOE), 8 de diciembre de 1976.
Enrique Ponce, torero español, 8 diciembre 1971.
Las efemérides del día
1737.- Primer número del periódico satírico manuscrito «El duende de Madrid».
1813.- Se estrena la «Séptima sinfonía», de Beethoven, en Viena.
1854.- El papa Pío IX define como dogma la Inmaculada Concepción.
1863.- Fundación de la FIFA (Asociación de Federaciones Internacionales de Fútbol).
1869.- Apertura del Concilio Vaticano I.
1881.- Mueren mil personas en el incendio del Ringtheater, de Viena.
1888.- Clausura de la Exposición Universal de Barcelona.
1907.- Gustav V accede, a la muerte de su padre, al trono de Suecia.
1917.- Los bolcheviques sufren una severa derrota electoral en Rusia, aunque ganan ampliamente en Petrogrado y Moscú, por lo que no abandonaron el poder.
1941.- Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos declara la guerra a Japón.
1943.- Italia se rinde a las fuerzas aliadas.
1944.- Bombarderos americanos B-29 atacan la estratégica isla de Iwo Jima, sede de una base japonesa.
1948.- El Gobierno de Egipto declara fuera de la ley a los Hermanos Musulmanes.
1960.- España ingresa en la Organización Europea de Investigación Nuclear.
1965.- Clausura solemne del Concilio Ecuménico Vaticano II.
1974.- El 70 % de los griegos votan en referéndum a favor de la república como forma de Estado.
1976.- El PSOE clausura su primer congreso celebrado en España después de la guerra civil.
1980.- El exBeatle John Lennon muere abatido de un disparo de pistola de un fan perturbado a las puertas de su casa en Nueva York.
1983.- El británico lord Carrington es elegido secretario general de la OTAN. Toma posesión del cargo el 25 de junio siguiente.
1987.- Reagan y Gorbachov firman en la Casa Blanca el tratado INF de eliminación de los misiles nucleares de alcance intermedio, primer acuerdo de desarme nuclear de la historia.
.- La UNESCO declara Patrimonio de la Humanidad la Gran Muralla China y Brasilia.
1991.- La Federación Rusa, Ucrania y Bielorrusia anuncian la creación de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), según el Tratado de Brest.
.- Rumanía aprueba su nueva Constitución.
2004.- Se crea en Cuzco la Comunidad Suramericana de Naciones, el mayor bloque latinoamericano que integran 12 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guayana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.
2008.- Detenida en Francia la cúpula de ETA: Aitzol Iriondo y los «liberados» Eneko Zarrabeitia y Aitor Artetxe.
2010.- La Comisión Europea anuncia que prorroga las ayudas al carbón hasta 2018 como reclamaban España y otros países.
2011.- Mueren 16 personas, 14 son rescatadas y 37 desaparecen en el Pacífico al naufragar la plataforma petrolera rusa «Kólskaya» a 200 kilómetros de la isla de Sajalín.
2013.- Más de 100.000 personas desbordan Kiev, derriban la estatua de Lenin y piden elecciones anticipadas en Ucrania.
.- Francia cifra en 394 los muertos en el conflicto en República Centroafricana.
2014.- El Eurogrupo acuerda prorrogar dos meses el rescate a Grecia.
El 8 de diciembre nacieron:
1865.- J.J. Ch. Sibelius, compositor finlandés.
1886.- Diego Rivera, muralista mexicano.
1894.- Elzie (Crisler) Segar, dibujante estadounidense, creador de «Popeye el marino».
1910.- Concha Piquer, tonadillera española.
1916.- Richard Fleischer, director estadounidense de cine.
1925.- Carmen Martín Gaite, escritora española.
.- Sammy Davis Jr., cantante, actor y bailarín estadounidense.
1940.- David Carradine, actor estadounidense.
1953.- Kim Basinger, actriz estadounidense de cine.
1971.- Enrique Ponce, torero español.
El 8 de diciembre murieron:
1903.- Herbert Spencer, filósofo y sociólogo inglés.
1907.- Oscar II, último rey de Suecia y Noruega unidas.
1980.- John Lennon, músico británico.
1981.- Juan Lladró, industrial ceramista español.
1990.- Martin Ritt, cineasta estadounidense.
1994.- Enrique Líster, militar y político español.
2002.- Antonio Martín Casla, periodista español.
2003.- Antonio Quilis, lingüista y filólogo español.
2013.- Sandor Szokolay, compositor húngaro.
2015.- Josep Lluís Sirera, dramaturgo español.
.- Douglas Tompkins, empresario y ecologista estadounidense.
2016.- John Glenn, astronauta estadounidense.