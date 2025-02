Las multas más altas que la DGT puede ponerte hasta sin estar conduciendo

Redacción Jueves, 13 de abril 2023, 15:14 Comenta Compartir

Por si todavía algún despistado cree que no existen multas más allá de exceso de velocidad, cometer alguna infracción al volante como saltarse un semáforo, aparcar en lugares prohibidos o circular bajo los efectos del alcohol y las drogas, la DGT quiere dejar claro que existen infracciones y sanciones que abarcan mucho más. Existen infracciones de circulación, las más frecuentes, como la falta de señalización de maniobras, exceso de velocidad, no respetar la prioridad de paso, usar el móvil, saltarse un semáforo, circular sin luces… Están las infracciones por conducir bajo el efecto del alcohol y las drogas o las que respectan a las autorizaciones de circulación: Circular sin el permiso o la autorización necesaria para conducir el vehículo o hacerlo con dicho permiso caducado. Además, las que tienen que ver con la condición técnica del vehículo, como circular con la ITV caducada, con alguna modificación del vehículo no homologada… y las del seguro: Circular sin tener el seguro obligatorio al día. Te contamos cuánto te puede costar circular en dirección contraria, sin seguro, saltarte un semáforo o cometer otras infracciones de tráfico.

Las infracciones más comunes y que generan un mayor número de sanciones son las referentes a:

Exceso de velocidad.

Consumo de alcohol y drogas.

No llevar puesto el cinturón.

Uso del teléfono móvil.

También son generalizadas las sanciones por conducir con el permiso caducado, no tener la ITV al día o conducir sin el seguro obligatorio del vehículo.

La DGT tipifica la ausencia de seguro contratado como una falte grave, por lo que la multa oscila entre los 601 y los 3.005 euros, lo que la convierte en una de las multas más costosas. La mayor o menor cuantía depende de factores como el tipo de uso que se le dé al vehículo (personal o profesional), su categoría o si se estuviese circulando o se encontrase estacionado.

Llevar en tu vehículo un aparato que interfiera o inhiba la actuación de los radares está totalmente prohibido. Si lo haces, te arriesgas a una multa de 6.000 euros, además de una pérdida de 6 puntos en el carnet de conducir.

Principales multas de tráfico

Por exceso de velocidad, las sanciones varían desde los 100€ a los 600€ y una pérdida de 2 a 6 puntos. Por alcohol y drogas oscilan entre 500 € y 1000€ y de 4 a 6 puntos. Por utilizar dispositivos móviles, de 3 a 6 puntos y 200 euros. Las que se imponen por la falta de cinturón o casco suponen una pérdida de 4 puntos y 200 €. Por saltarte STOP y semáforos la sanción es de 200 euros y supone una pérdida de 4 puntos. La circulación prohibida o contraria oscila entre 200 y 500 € y puede acarrear hasta 6 puntos. No cumplir con la distancia de seguridad supone 200 euros y 4 puntos.

Los ciclistas y los peatones tienen prioridad de paso respecto a los vehículos a motor cuando circulen, respectivamente, por un carril bici, paso para ciclistas o arcén debidamente señalizados, así como cuando un peatón circule por un paso de peatones. Para adelantar a un ciclista se exige una separación lateral mínima de, al menos, 1,5 metros. No cumplir con esto puede costarte 200 euros y la pérdida de 4 puntos.