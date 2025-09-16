HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Acuerdo entre la Junta de Extremadura y las empresas: habrá transporte escolar
Bañistas se refrescan en aguas de la playa de la Malvarrosa, en Valencia. EFE

Casi cuatro grados de diferencia entre la temperatura de los veranos de 1916 y 2025

Aquel estío de principios del siglo pasado fue considerado «muy frío» con sus cerca de 20,3ºC frente al carácter «extremadamente cálido» del de este año, que ha batido el récord con sus 24,2ºC

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Martes, 16 de septiembre 2025, 19:17

El verano de 1916, el último del que la Aemet tiene registros de temperatura, alcanzó una media de 20,3ºC, casi 4 grados menos ... que el récord marcado en el estío de 2025 (24,2ºC), 109 años después. Este dato da una idea de lo que la ciencia ya viene anticipando desde hace años: el cambio climático está transformando el clima estival en España. Según los datos facilitados por la Aemet, los españoles de aquel 1916 vivieron un verano «muy frío», al contrario del estío «extremadamente cálido» de 2025.

hoy Casi cuatro grados de diferencia entre la temperatura de los veranos de 1916 y 2025

