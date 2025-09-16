HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer se abanica en Córdoba durante la ola de calor de este pasado mes de agosto. Efe

El verano más cálido desde 1916 abre paso a un otoño que será más caluroso de lo normal «y no especialmente» lluvioso

Uno de cada tres días del estío de 2025 estuvo marcado por las olas de calor con temperaturas extremas que alcanzaron a 42 provincias

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Martes, 16 de septiembre 2025, 11:53

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado este martes que el verano de 2025 ha sido el más cálido no ya desde que hay ... registros oficiales, esto es desde 1961 (cuando se empezaron a medir las precipitaciones), sino también desde 1916, cuando este organismo comenzó a medir las temperaturas. Así las cosas, el verano de 2025 ha sido el más caluroso de, al menos, los últimos 109 años. Así lo ha señalado este martes el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, en la rueda de prensa de presentación del balance climático del verano, en la que también ha avanzado que este otoño meteorológico (el trimestre septiembre, octubre y noviembre) será, en principio, más cálido de lo normal y con menos probabilidad de que sea una estación «especialmente lluviosa».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 33 años el atleta villanovense Medi Raiss
  2. 2

    La cobertura legal de las exigencias de las empresas condiciona el acuerdo con la Junta
  3. 3 Una vaca suelta en la autovía A-66 provoca largas retenciones
  4. 4 Fallece a los 33 años el atleta villanovense Medi Raiss
  5. 5 Herida grave en una colisión en la A-66 una conductora que se bajó de su coche
  6. 6 El anciano fallecido en Cañamero se salió de la carretera y cayó con su coche por un terraplén
  7. 7 Detienen a un agresor sexual reincidente por atacar a una mujer en Cáceres
  8. 8 El párroco del Espíritu Santo coloca la bandera palestina a un Cristo durante una romería en Cáceres
  9. 9 El único restaurante de Extremadura que tiene estrella verde Michelin: tiene almazara eco y un hammam
  10. 10 Muere Juan Baz, psicólogo y activista cacereño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El verano más cálido desde 1916 abre paso a un otoño que será más caluroso de lo normal «y no especialmente» lluvioso

El verano más cálido desde 1916 abre paso a un otoño que será más caluroso de lo normal «y no especialmente» lluvioso