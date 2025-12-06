HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Butanero descargando bombonas de butano Casimiro Moreno

Esto es lo que costará la bombona de butano en enero de 2026

El precio de la bombona de butano mantiene su precio a la baja

Irene Manzano

Sábado, 6 de diciembre 2025, 17:25

Comenta

De forma bimestral, el tercer martes del mes, la Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas calcula el precio de la tradicional bombona de butano (12,5 kg). Cada revisión puede significar para muchos hogares españoles un alivio o una subida que afecte a su economía.

La última actualización del coste de la bombona de butano fue el pasado martes 18 de noviembre y supuso el tercer descenso consecutivo de su precio, según los datos de la resolución del Boletín Oficial del Estado (BOE). El descenso fue de un 4,97% y su precio actual de 15,46 euros será el que cierre el año.

Esta bajada llegó en un momento clave con la llegada del frío del mes de noviembre y el aumento de los gastos con el uso de la calefacción. Este precio de 15,46 euros se mantendrá hasta el próximo 20 de enero de 2026 cuando se publique en el BOE la siguiente revisión.

Es importante saber que estas revisiones están limitadas al 5%, tanto al alza como a la baja. De este modo, los españoles no detectarán cambios burscos en el precio de la bombona que puedan derivar del coste de las materias primas o del transporte.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido muy grave un hombre de 28 años tras una salida de vía y vuelco en la provincia de Badajoz
  2. 2 Abascal en Cáceres: «Nos vamos a cargar la consejería de Igualdad en todas partes»
  3. 3 Un muerto en un accidente de tráfico en Higuera la Real
  4. 4 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  5. 5 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  6. 6 Donde el café invita a quedarse: nace I
  7. 7 Muere a los 63 años Paco Movilla, empresario de la comunicación y la publicidad
  8. 8 Dos heridos en un accidente de tráfico en la provincia de Badajoz
  9. 9

    Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga
  10. 10

    El mercado de la plaza Alta de Badajoz se estrena con ilusión: estos son los puestos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Esto es lo que costará la bombona de butano en enero de 2026

Esto es lo que costará la bombona de butano en enero de 2026