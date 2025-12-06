Esto es lo que costará la bombona de butano en enero de 2026 El precio de la bombona de butano mantiene su precio a la baja

Irene Manzano Sábado, 6 de diciembre 2025, 17:25

De forma bimestral, el tercer martes del mes, la Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas calcula el precio de la tradicional bombona de butano (12,5 kg). Cada revisión puede significar para muchos hogares españoles un alivio o una subida que afecte a su economía.

La última actualización del coste de la bombona de butano fue el pasado martes 18 de noviembre y supuso el tercer descenso consecutivo de su precio, según los datos de la resolución del Boletín Oficial del Estado (BOE). El descenso fue de un 4,97% y su precio actual de 15,46 euros será el que cierre el año.

Esta bajada llegó en un momento clave con la llegada del frío del mes de noviembre y el aumento de los gastos con el uso de la calefacción. Este precio de 15,46 euros se mantendrá hasta el próximo 20 de enero de 2026 cuando se publique en el BOE la siguiente revisión.

Es importante saber que estas revisiones están limitadas al 5%, tanto al alza como a la baja. De este modo, los españoles no detectarán cambios burscos en el precio de la bombona que puedan derivar del coste de las materias primas o del transporte.

