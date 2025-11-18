Cambia el precio de la bombona de butano: esto es lo que cuesta a partir de hoy Una buena noticia para los hogares españoles que aumentan su consumo con la llegada del frío

El precio de la tradicional bombona de butano (12,5 kg) que millones de hogares utilizan en España no está liberalizado. De forma bimestral, el tercer martes del mes, la Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas calcula su nuevo coste.

Este nuevo precio que entrará en vigor a partir de este martes 18, coincide con la llegada del frío del mes de noviembre. Según los datos en la resolución del Boletín Oficial del Estado (BOE) se trata del tercer descenso consecutivo, siendo ahora de un precio de 15,46 euros.

¿De qué valores depende el precio de la bombona de butano y por qué ha bajado en noviembre? Coste del transporte (fletes). En esta ocasión, han caído casi un 15%, lo que abarata el precio de llevar el producto a España.

Evolución del tipo de cambio euro-dólar . Ha habido una apreciación ligera del euro frente al dólar (alrededor del 0,23%).

Coste de la materia prima (propano y butano) en los mercados internacionales.

Esta bajada ha llegado en un momento clave y se mantendrá hasta el próximo 20 de enero de 2026 cuando se publique en el BOE la siguiente revisión. Hay que tener en cuenta que dicha revisión está limitada al 5%, tanto al alza como a la baja. Esto se traduce en una protección para el consumidor que no verá reflejado los cambios bruscos que puedan provocar el coste de materias primas o el transporte.

