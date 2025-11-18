HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Butanero llevando una bombona de butano Igor Aizpuru

Cambia el precio de la bombona de butano: esto es lo que cuesta a partir de hoy

Una buena noticia para los hogares españoles que aumentan su consumo con la llegada del frío

Irene Manzano

Martes, 18 de noviembre 2025, 10:04

Comenta

El precio de la tradicional bombona de butano (12,5 kg) que millones de hogares utilizan en España no está liberalizado. De forma bimestral, el tercer martes del mes, la Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas calcula su nuevo coste.

Este nuevo precio que entrará en vigor a partir de este martes 18, coincide con la llegada del frío del mes de noviembre. Según los datos en la resolución del Boletín Oficial del Estado (BOE) se trata del tercer descenso consecutivo, siendo ahora de un precio de 15,46 euros.

¿De qué valores depende el precio de la bombona de butano y por qué ha bajado en noviembre?

  • Coste del transporte (fletes). En esta ocasión, han caído casi un 15%, lo que abarata el precio de llevar el producto a España.

  • Evolución del tipo de cambio euro-dólar. Ha habido una apreciación ligera del euro frente al dólar (alrededor del 0,23%).

  • Coste de la materia prima (propano y butano) en los mercados internacionales.

Esta bajada ha llegado en un momento clave y se mantendrá hasta el próximo 20 de enero de 2026 cuando se publique en el BOE la siguiente revisión. Hay que tener en cuenta que dicha revisión está limitada al 5%, tanto al alza como a la baja. Esto se traduce en una protección para el consumidor que no verá reflejado los cambios bruscos que puedan provocar el coste de materias primas o el transporte.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El deportista Kini Carrasco y la influencer Zulema Romero se suman a la lista electoral del PP
  2. 2

    La Junta de Extremadura dará ayudas por contratar a abuelos en paro para que cuiden de sus nietos
  3. 3 El cupón sueldazo fin de semana de la ONCE da un premio de 240.000 euros en Extremadura
  4. 4 Heridas 34 personas en un accidente múltiple en la A-6 en Madrid con un autobús implicado
  5. 5

    Una funcionaria recusa a los magistrados del caso Azagra
  6. 6 El restaurante extremeño «de barrio» que ha conquistado a la Guía Repsol con sus platos de caza
  7. 7

    Abascal sobre Guardiola: «O pasan por el aro o habrá que votar las veces que haga falta»
  8. 8 Una menor sufre un trauma craneal en un accidente deportivo en Badajoz
  9. 9 El pueblo de Extremadura que transporta a la tierra de los Hobbits
  10. 10

    La Junta propone cerrar la oferta pública de empleo de este año con más de 3.000 plazas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Cambia el precio de la bombona de butano: esto es lo que cuesta a partir de hoy

Cambia el precio de la bombona de butano: esto es lo que cuesta a partir de hoy