Cocinar en el lavavajillas, ¿ingenioso o peligroso?: la nueva tendencia que preocupa a los expertos

Irene Toribio Sábado, 2 de agosto 2025, 11:23

Lo venden como una alternativa 'eco-friendly' y rápida, pero puede ser peligroso: Cocinar en el lavavajillas se ha convertido en una tendencia viral. Esta práctica, que promete ahorrar energía y aprovechar el ciclo de lavado para preparar alimentos, está ganando popularidad en redes sociales. Sin embargo, expertos en salud y seguridad alimentaria advierten sobre los riesgos ocultos detrás de esta moda. ¿Realmente es seguro cocinar junto a detergentes? ¿Los alimentos alcanzan la temperatura adecuada?

Hay quienes introducen directamente el filete (envuelto en papel de aluminio, envasado al vacío...) y hay quienes prefieren meter un tupper con el alimento dentro. Pero la finalidad es la misma: cocinar 'al vapor' del lavavajillas mientras se lavan el resto de tus platos. Un 2x1 que puede salir caro...

«Hoy en tacaños extremos: cocinando en el lavavajillas para ahorrar unas perrillas», critica el experto en salud 'farmaceuticofernandez'. «Y si además metes al niño, ya no lo tienes que bañar», ironiza. Y es que, el farmacéutico, lo tiene claro: no ve muchas ventajas en esta tendencia. «No me parece muy buena idea, la verdad... Mucho plato sucio, restos de comida...», comienza señalando, «además, no está pensando para cocinar así que es posible que no alcance la temperatura adecuada y que los microorganismos puedan proliferar», explica.

Además, el experto alerta de los riesgos si se cuela en el tupper un poco de jabón... «Vamos, que te puedes intoxicar», termina señalando.

Temas

salud

TikTok