Los tres mejores detergentes de lavavajillas ecológicos según la OCU

Cada vez son más los consumidores preocupados por la protección del medio ambiente, por eso es fundamental tener en cuenta la cantidad de productos que son dañinos para él, entre los que se encuentran muchos de los productos de limpieza que utilizamos a diario. En este aspecto, los detergentes de lavavajillas ecológicos se convierten en una opción atractiva y responsable, ya que estos productos están formulados con ingredientes biodegradables y libres de químicos agresivos, ofreciendo una alternativa más sostenible frente a los detergentes convencionales que pueden contener sustancias nocivas tanto para la salud como para el ecosistema.

«Es posible encontrar productos ecológicos que limpian de manera suficientemente eficaz sin necesidad de usar ingredientes químicos agresivos», señalan desde la OCU. «Elegir productos más respetuosos con el entorno es un pequeño paso adelante para un mundo más limpio y sostenible», añaden. Por eso, desde la organización, han hecho un análisis comparando detergentes lavavajillas 'Todo en 1 (all in one)', «la opción más cómoda si no quieres añadir ni sal ni abrillantador en cada lavado». Han seleccionado los tres formatos más comunes: pastillas, cápsulas y gel, y comparando tanto productos convencionales como los etiquetados como ecológicos para encontrar la mejor opción.

Su análisis incluye 12 detergentes para lavavajillas que llevan la etiqueta ecológica europea:

CARREFOUR ECO PLANET Pastillas lavavajillas Todo en Uno.

CONSUM ECO Cápsulas gel para lavavajillas perfume pomelo.

ECO MIMIDU Lavavajillas Todo en 1 en pastillas.

ECO MIMIDU Eco limp Todo en 1 gel.

ESSELT ECO (ALDI) Lavavajillas ecológico en cápsulas.

FROSCH Bicarbonato de sodio pastillas lavavajillas.

FROSCH Gel Todo en 1 Limón verde.

FINISH Powerball 0% sin fosfatos en pastillas.

FINISH Power Gel 0%.

L'ARBRE VERT Todo en 1 pastillas.

SOMAT Pronature Todo en 1 gel.

W5 (LIDL) Nature pastillas lavavajillas.

Sin embargo, señalan que no todos son igual de verdes ni tampoco igual de eficaces. Es más, apuntan a que existen detergentes para lavavajillas que, sin incluir certificación ecológica, tienen menor impacto ambiental que otros que sí lo señalan.

Estos tres detergentes son los más eficaces contra las manchas entre aquellos que tienen un impacto ambiental bajo o muy bajo:

- L' ARBRE VERT Todo en 1 pastillas. Precio por envase de 30 pastillas: 9,19 euros. Precio por dosis: 0,31 euros.

Es el mejor de todos los detergentes analizados. Sin embargo, cuesta encontrarlo en supermercados, hay que buscarlo online.

- Esselt Excellence Cápsulas lavavajillas de Aldi. Precio por envase de 22 cápsulas: 4,79 euros. Precio por dosis: 0,22 euros.

- Super Paco Poder Plus. El más eficaz contra las manchas entre los que tienen bajo o muy bajo impacto ambiental.

Solo se vende en supermercados Día.

¿Son más caros los detergentes ecológicos?

«Optar por detergentes con bajo impacto ambiental no tiene por qué ser más caro», aclaran desde la Organización de Consumidores y Usuarios. Según los datos, el precio medio de los detergentes ecológicos es similar a la media: de hecho, la dosis de los lavavajillas que tienen muy bajo impacto ambiental entre los analizados sale por 0,23 euros, cuando el precio medio por dosis de todos los analizados es 0,24 euros.

OCU denuncia los falsos etiquetados

La organización ha denunciado que, en numerosas ocasiones, las etiquetas de los detergentes no son reales, especialmente al indicar el número de lavados. De los detergentes para lavavajillas en gel analizados, tres indican más dosis de las reales. Estos son:

- Finish Power Gel 0%.

- Finish All in 1 max Power Gel Brillo y Protección.

- El Corte Inglés Todo en 1 Gel.