El CNIO prescinde de cargos en la gerencia y lleva a la Fiscalía su investigación sobre las cuentas

El Patronato de la entidad científica ha aprobado estas medidas por unanimidad en la reunión extraordinaria convocada tras conocerse una denuncia por corrupción

Rocío Mendoza

Rocío Mendoza

Madrid

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:05

El Patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), reunido hoy de forma extraordinaria tras hacerse pública una denuncia por corrupción relativa a un supuesto ... desfalco de más de 20 millones de euros en contrataciones con empresas externas, ha aprobado por unanimidad despedir a parte del equipo vinculado a la antigua gerencia y poner en manos de la Fiscalía de Madrid la investigación llevada a cabo por el nuevo responsable de este departamento sobre las cuentas de centro, al frente desde el pasado 1 de septiembre.

