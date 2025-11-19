Reunión extraordinaria en el CNIO para analizar la denuncia de un supuesto desfalco

El Patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) se reunirá de forma extraordinaria el próximo 25 de noviembre para analizar la situación del centro, ... tras las informaciones que denuncian un supuesto desfalco de 25 millones de euros en contratos públicos a lo largo de 18 años.

Según ha anunciado esta mañana la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en una entrevista en RNE, los patronos recibirán información de primera mano del nuevo gerente del centro. Lleva en el cargo dos meses y entre sus misiones encomendadas se encuentra la de «recabar información sobre qué ha estado ocurriendo en el CNIO», aseguró la ministra.

El CNIO inició el 29 de enero de este año una nueva etapa que comenzó después de que el Patronato del centro decidiera, ese mismo día, y por unanimidad, cesar a su por entonces directora científica, María Blasco, y también a su gerente, Juan Arroyo. La decisión se tomó porque el «ambiente que se vivía en el centro no era compatible con la excelencia científica requerida», ha reconocido Morant.

En la reunión celebrada tras conocerse las primeras informaciones que hablaba de la mala gestión del centro, tanto la directora científica como el director económico protagonizaron un cruce de acusaciones que no aportó luz a lo ocurrido. «Presentaron informes contradictorios y no contrastados para atacarse mutuamente», recordó la ministra.

Tras la salida de ambos directivos, se decidió iniciar un proceso para lanzar un concurso público internacional para elegir una nueva dirección científica y una nueva dirección al frente de la gerencia del centro: «Cuya misión, entre otras, era poner negro sobre blanco la situación del CNIO en los últimos 18 años, recabando toda la información al respecto y profundizando en la situación», insisten desde el Ministerio de Ciencia.

Por otro lado, Morant recordó que las cuentas del CNIO están auditadas anualmente por la Intervención General del Estado, y en la actualidad, se lleva a cabo otra auditoría por parte del Tribunal de Cuentas, que está analizando los ejercicios correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024.

Una denuncia más

Sobre la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, cuyo contenido publicó el diario El Mundo el pasado lunes, donde se hablaba de un desvío de hasta 25 millones de euros a través de contratos a una empresa dirigida por un exmiembro del equipo directivo del centro, el Ministerio ha asegurado a Europa Press que no tiene constancia de ninguna notificación de la Fiscalía al respecto.

Solo apelan a que colaborarán con la Justicia hasta las últimas consecuencias. «Vamos a mirar muy firmemente y si ha ocurrido algo se pedirá responsabilidad a los autores. Nos dolerá el doble si se llega a comprobar que ha ocurrido algo en el seno del CNIO porque el centro merece tranquilidad para hacer Ciencia dirigira a buscar una cura del cáncer, que es su misión», zanjó Diana Morant con sus declaraciones.