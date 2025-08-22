Cuenta atrás para el eclipse lunar total: cuándo y cómo ver la 'Luna de Sangre' en España

Judit Molina Viernes, 22 de agosto 2025, 10:04 Comenta Compartir

El cielo nocturno se prepara para un espectáculo único. El próximo 7 de septiembre de 2025 tendrá lugar el último eclipse lunar total del año, un fenómeno astronómico que teñirá la Luna de un intenso tono rojizo, conocido popularmente como 'Luna roja' o 'Luna de Sangre'. Visible en gran parte del planeta, será uno de los eclipses más largos de la última década y en España podrá contemplarse en casi todo el territorio.

Cuándo ver el eclipse lunar en España

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y como informa National Geographic, el eclipse parcial comenzará a las 18:27 horas y se prolongará hasta las 21:56, mientras que la fase total tendrá lugar entre las 19:31 y las 20:53. Sin embargo, la visibilidad variará según la ciudad, ya que en algunos puntos el inicio del fenómeno coincidirá con la salida de la Luna.

Por ejemplo, en Canarias y parte del oeste de Galicia únicamente será posible disfrutar de la fase parcial.

El evento se podrá seguir sin necesidad de telescopios ni medidas de seguridad, ya que los eclipses lunares no implican riesgos para la vista, a diferencia de los solares.

Un fenómeno visible en gran parte del mundo

A nivel mundial, el eclipse podrá observarse como total en gran parte de Europa, África, Asia, Oceanía y la Antártida, mientras que el continente americano quedará prácticamente al margen, salvo el extremo occidental de Alaska, donde se verá de forma parcial.

El fenómeno coincidirá con un momento cercano al perigeo lunar, cuando la Luna se encuentra más próxima a la Tierra. Esto hará que se aprecie más luminosa y que los tonos rojizos durante la fase de totalidad resulten aún más intensos, ofreciendo un espectáculo difícil de olvidar.