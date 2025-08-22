HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El megaincendio de Jarilla queda «controlado» y hoy se rebajará a 1 el nivel de emergencia
HOY

Luna de Sangre 2025

Cuenta atrás para el eclipse lunar total: cuándo y cómo ver la 'Luna de Sangre' en España

Un espectáculo astronómico único que transformará la Luna en un disco rojizo visible desde gran parte del país

Judit Molina

Judit Molina

Viernes, 22 de agosto 2025, 10:04

El cielo nocturno se prepara para un espectáculo único. El próximo 7 de septiembre de 2025 tendrá lugar el último eclipse lunar total del año, un fenómeno astronómico que teñirá la Luna de un intenso tono rojizo, conocido popularmente como 'Luna roja' o 'Luna de Sangre'. Visible en gran parte del planeta, será uno de los eclipses más largos de la última década y en España podrá contemplarse en casi todo el territorio.

Cuándo ver el eclipse lunar en España

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y como informa National Geographic, el eclipse parcial comenzará a las 18:27 horas y se prolongará hasta las 21:56, mientras que la fase total tendrá lugar entre las 19:31 y las 20:53. Sin embargo, la visibilidad variará según la ciudad, ya que en algunos puntos el inicio del fenómeno coincidirá con la salida de la Luna.

Por ejemplo, en Canarias y parte del oeste de Galicia únicamente será posible disfrutar de la fase parcial.

El evento se podrá seguir sin necesidad de telescopios ni medidas de seguridad, ya que los eclipses lunares no implican riesgos para la vista, a diferencia de los solares.

Un fenómeno visible en gran parte del mundo

A nivel mundial, el eclipse podrá observarse como total en gran parte de Europa, África, Asia, Oceanía y la Antártida, mientras que el continente americano quedará prácticamente al margen, salvo el extremo occidental de Alaska, donde se verá de forma parcial.

El fenómeno coincidirá con un momento cercano al perigeo lunar, cuando la Luna se encuentra más próxima a la Tierra. Esto hará que se aprecie más luminosa y que los tonos rojizos durante la fase de totalidad resulten aún más intensos, ofreciendo un espectáculo difícil de olvidar.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así se ve el incendio de Jarilla desde el espacio con cámara infrarroja
  2. 2 Una calle de Extremadura se cuela entre las más caras de España para comprar vivienda
  3. 3 Siete investigados en Badajoz por alterar pruebas durante la detección de tuberculosis bovina
  4. 4 Ingresa en prisión por vender cocaína en su negocio de la calle Argentina de Cáceres
  5. 5 El origen del incendio en Casas de Don Pedro tuvo lugar en el interior de una planta fotovoltaica
  6. 6 El megaincendio de Jarilla ya se encuentra bajo control después de diez días
  7. 7 Cinco platos que creías típicos de toda España, pero son de Extremadura
  8. 8

    Piden 5 años de cárcel a un ganadero de Extremadura que hizo convivir con cerdos a dos empleados
  9. 9 Un hombre muere tras una pelea multitudinaria en un pueblo de Cuenca
  10. 10 Afectados por los incendios en Alburquerque exponen su desesperación a la Junta de Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Cuenta atrás para el eclipse lunar total: cuándo y cómo ver la 'Luna de Sangre' en España

Cuenta atrás para el eclipse lunar total: cuándo y cómo ver la &#039;Luna de Sangre&#039; en España