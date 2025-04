Los casos de cáncer de próstata se duplicarán en las próximas dos décadas

Los casos de cáncer de próstata se duplicarán hasta 2040, pasando de los 1,4 millones de pacientes registrados en 2020 a nivel mundial a ... los 2,9 millones en el año 2040, según una investigación presentada en el Congreso de la Asociación Europea de Urología (EAU), que estima que las muertes debidas a este tipo de cáncer se incrementarán en un 85%, hasta las 700.000 en las próximas dos décadas. En la actualidad mueren unas 350.000 personas por esta causa. En España se diagnostican unos 25.000 casos al año y fallecen 6.000 hombres de media, indica la Asociación de Cáncer de Próstata.

Realizado por expertos convocados por la publicación especializada The Lancet, el informe 'Planificación para el aumento de casos de cáncer de próstata' atribuye ese notable incremento al envejecimiento de la población y al aumento de la esperanza de vida. Ante la imposibilidad de prevenir con cambios de hábito y estilo de vida, debido a que los factores de riesgo son la edad y los antecedentes familiares, los autores recomiendan políticas públicas de detección temprana de esta enfermedad que representa el 15% de los cánceres masculinos en el mundo, y casi un 3% de las defunciones de los hombres en España.

«A medida que más y más hombres en todo el mundo viven hasta la vejez, habrá un aumento inevitable en el número de casos de cáncer de próstata», aseguró Nick James, autor principal e investigador del Instituto de Investigación del Cáncer de Londres. «Sabemos que este aumento de casos se avecina, por lo que debemos comenzar a planificar y tomar medidas ahora».

Otra estrategia

Países de «altos ingresos», como España, han implementado pruebas de sangre a los hombres de mediana edad para detectar el cáncer de próstata, midiendo una proteína (el antígeno prostático específico, PSA). No obstante, los autores del trabajo argumentan que aún con esta prueba un porcentaje de pacientes, entre el 12% y el 35% en estudios de Reino Unido, tienen un diagnóstico tardío. El test PSA lleva, además, al sistema sanitario a un «sobrediagnóstico y sobretratamiento», según el trabajo presentado en el congreso, que se celebra en París.

En cambio, recomiendan focalizar los estudios en personas con antecedentes familiares o con una mutación que les hace vulnerables, mediante resonancias magnéticas, sobre todo en países de recursos medios y bajos donde no se suelen hacer pruebas PSA, la detección tardía «es la norma» y hasta un 90% de la población no tiene acceso a la atención quirúrgica, según los autores. «Con el cáncer de próstata no podemos esperar a que las personas se sientan enfermas y busquen ayuda», dijo James, que aboga por pruebas en ambulatorios e incluso en una furgoneta. «Debemos fomentar la realización de pruebas en aquellos que se sienten bien, pero que tienen un alto riesgo de padecer la enfermedad para poder detectar temprano el cáncer de próstata letal».

Ahora bien, el diagnóstico temprano exige a los sistemas sanitarios un aumento de servicios de cirugía y radioterapia. Los autores del informe advierten que «se necesitan medidas urgentes» para desarrollar esa capacidad, sobre todo en los países de bajos recursos, donde este tipo de cáncer evoluciona hacia un desenlace fatal.