La casa prefabricada que puedes comprar en Amazon: menos de siete mil euros y se monta en 10 minutos

Amazon pone a la venta casas prefabricadas que se montan en 10 minutos y pueden devolverse si no cumplen las expectativas

Irene Toribio

Irene Toribio

Viernes, 17 de octubre 2025, 09:50

¿Te imaginas comprando tu próxima casa en Amazon? Suena extraño, pero es posible. El acceso a la vivienda sigue siendo uno de los grandes retos para los españoles, pero Amazon acaba de lanzar una solución revolucionaria: una casa prefabricada lista para habitar, con hasta cuatro dormitorios y un precio de 6.887 euros. Lo más sorprendente: se monta en menos de 10 minutos, sin obras ni complicaciones, y si no te convence, puedes devolverla en un plazo de 30 días, como cualquier otro producto en su página web.

Las casas están disponibles en diferentes formatos (14, 21 y 28 m²) y admiten configuraciones de uno a cuatro dormitorios. Su estructura combina acero de alta resistencia y paneles aislantes ignífugos, lo que asegura durabilidad, protección frente a viento y lluvia, y resistencia a la corrosión.

El diseño, además, incluye dos versiones: una «terraza», orientada a la interacción al aire libre, y otra de extensión plegable, que permite un transporte y almacenamiento más eficientes. Además, se pueden personalizar contenedores de 20, 30 o 40 pies según las necesidades del usuario, y el interior puede adaptarse para distintos usos: vivienda habitual, segunda residencia, espacio de trabajo, tienda temporal o incluso para respuesta de emergencia.

Bastan cuatro trabajadores para que en unos 10 minutos, la casa esté montada. Así lo señalan desde la propia plataforma, donde explican que la entrega incluye el interior amueblado, con cocina y baño preinstalados, armarios, conexiones de agua y electricidad listas para usar, y decoración básica con paredes lisas y suelo con baldosas.

Para rematar, ofrecen la posibilidad de devolución si la vivienda no cumple tus expectativas, una característica poco habitual en este tipo de productos.

