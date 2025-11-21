Black Friday bajo amenaza: la Guardia Civil advierte de una ola de estafas La Guardia Civil pide máxima precaución en Black Friday, Cyber Monday y Navidad ante el aumento de estafas online

Con la llegada del Black Friday, el Cyber Monday y la temporada navideña, la Guardia Civil lanza un aviso para la ciudadanía: los ciberdelincuentes aprovechan el aumento de las compras por Internet para intensificar sus ataques. Para prevenir fraudes y proteger a los consumidores, el cuerpo ofrece una serie de recomendaciones clave.

Consejos de la Guardia Civil para evitar estafas

- Compra en sitios fiables: Verifica que la página web donde vas a comprar sea legítima: debe tener protocolo seguro («https://» y candado), una política de privacidad, condiciones de devolución y datos de contacto de la empresa.

- Desconfía de las ofertas demasiado buenas: Si un precio te parece excesivamente bajo, podría ser una trampa. Los estafadores usan gangas para atraer compradores y luego no entregan nada.

- Usa métodos de pago seguros: Siempre que puedas, emplea tarjetas de crédito desechables o prepago, o plataformas de pago que ofrezcan protección al comprador. Evita las transferencias bancarias directas cuando no estés seguro de la legitimidad del vendedor.

- Protege tus dispositivos y tus cuentas: Mantén actualizado el sistema operativo y el antivirus de tu equipo. Usa contraseñas fuertes y distintas para cada servicio, y activa la autenticación en dos pasos si está disponible.

- No hagas clic en enlaces sospechosos: Evita pinchar en enlaces de correos, SMS o redes sociales que te dirijan a páginas de «envíos retenidos», premios o alertas urgentes. Es mejor escribir directamente la dirección del comercio en el navegador.

- Comprueba la reputación del vendedor: Lee reseñas de otros compradores, consulta si la empresa está registrada legalmente (nombre, domicilio fiscal) y asegúrate de que tiene experiencia real en ventas.

- Conserva toda la documentación: Guarda y archiva confirmaciones, facturas, correos, capturas de pantalla, comprobantes de pago y números de seguimiento de envío. Sirven como prueba en caso de reclamaciones o denuncias.

- Sé cauteloso con tus datos personales: No compartas información innecesaria. Si no conoces al vendedor, no proporciones tu DNI, dirección completa o datos bancarios sin garantías.

- Elimina datos sensibles cuando deseches embalajes: Al desechar cajas o etiquetas de tus paquetes, borra o destruye la información personal (nombre, dirección, teléfono) para evitar que alguien la recupere.

- Denuncia si sospechas de un fraude: Si crees que has sido víctima de una estafa, contacta con tu entidad bancaria para bloquear cargos, y denuncia lo sucedido ante la Guardia Civil (teléfono 062).

Adoptar hábitos sencillos de seguridad puede marcar la diferencia entre una compra feliz y una estafa costosa.