Black Friday 2025: cuándo empiezan las ofertas en Zara, El Corte Inglés, Mango y otras tiendas El Black Friday llega a las tiendas este próximo 28 de noviembre

Judith Rueda Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:17

El Black Friday es una de esas fechas señaladas en el calendario de noviembre para los amantes de los chollos. Este año, el esperado 'viernes de ofertas' se celebra el próximo 28 de noviembre, aunque algunas marcas se han adelantado y ya han comenzado con sus ofertas. Y es que el Black Friday es una gran oportunidad para comprar regalos de Navidad, que está a la vuelta de la esquina... Así que, para aprovechar al máximo las ofertas, te desvelamos las fechas de cada marca.

Moda y accesorios Zara : en su aplicación empezarán las rebajas del Black Friday el día 27 de noviembre a las 21 horas, mientras que en la tienda física se podrán disfrutar el día 28.

Las demás tiendas de inditex: Stradivarius , Lefties , Bershka , Pull&Bear , Massimo Dutti y Oysho seguirán las tendencias de años anteriores y al igual que Zara adelantarán un día en la página y la aplicación las ofertas dejando el día oficial para las tiendas físicas.

Mango : comenzarán tanto en físico como online el 27 de noviembre y se alargarán hasta el día 1 de diciembre debido al Cyber Monday.

H&M : los usuarios que sean miembros del club podrán acceder a los descuentos el día 27 de noviembre, mientras que los que no, tendrán que esperar hasta el día 28.

Cortefiel : en la tienda online comenzarán el día 27 de noviembre y en las físicas el 28.

Springfield : aún no han revelado fechas pero según sus tendencias de años anteriores, lo más probable es que empiecen el día 27 de noviembre.

Women'secret : No se ha revelado todavía información sobre cuando comenzará el Black Friday en la marca, pero en base a años anteriores, es posible que se adelanten al día 27 de noviembre.

Simorra : Sus ofertas arrancarán el día 20 de noviembre y terminará con el Cyber Monday el día 27 del mismo mes.

Pedro del Hierro: Aún no hay fecha confirmada, pero si sigue las tendencias de años anteriores lo más probale es que inicie las ofertas el día 27 de noviembre.

Electrónica y grandes superficies El Corte Inglés : sus ofertas arrancan el día 28, aunque sus clientes pueden disfrutar de algunos descuentos desde hoy hasta el 16 de noviembre.

Amazon: el Black Friday 2025 se desarrolla durante el 28 de noviembre de 2025. No obstante, tanto Amazon como otras tiendas asociadas cuentan con descuentos y promociones desde la semana anterior al Día D.

Joyas Pandora : no hay datos confirmados sobre que día comenzará esta Black Friday en la marca. Si mantiene las tendencias de años anteriores, podría arrancar el día 25 de noviembre.

Singlaru : sus descuentos ya han comenzado con un 50% de rebajas y terminarán el día 1 de diciembre con el Cyber Monday.

Tous: aún no hay una fecha fijada para cuando comienza el Black Friday, aunque el año pasado se adelantaron al día 20 de noviembre. Es probable que inicie antes debido a que ya se encuentan en descuento por su 40 aniversario.

Calzado Hispanitas : estará disponible solo para clientas de Affinity del día 24 al 26 de noviembre con descuentos del 20% para productos de temporada y del 50% para los de la sección outlet.

Adidas : rebajas del 30 de octubre al 4 de diciembre en varias fases: miembros del club del 30/10 al 20/11 con descuentos exclusivos; resto de usuarios del 28/11 al 1/12 con gasto mínimo de 60 €.

Nike : ya se encuentra disponible una sección del catálago con un 50% de descuento por el Black Friday.

Deichmann: En la marca se denomina Black Week, y aunque no hay fecha anunciada todavía, es probable que se mantengan como el año anterior desde 22 de noviembre al 1 de diciembre.

Maquillaje y cuidado facial Primor : el día 28 de noviembre tendrán ofertas en varios productos.

Druni : actualmente se puede disfrutar de su acceso anticipado para el Black Friday con descuentos de hasta el 80% además de las ofertas Black Flash.

Byoode : empezó el 1 de noviembre y durará hasta el 2 de diciembre con todos los productos al 20% de descuento.

Niche Beauty Lab: comenzó el 1 de noviembre y termina el 30 del mismo mes con un 30% de descuento en todos los productos de la web.

Aún hay marcas que todavía no han anunciado la fecha de incio de sus ofertas, por lo que lo más aconsejable es revisar las páginas oficiales los días proximos al 28 de noviembre para poder conseguir las mejores ofertas.