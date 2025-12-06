Así fue el angustioso momento de un surfista engullido por una ola gigante en la playa de Nazaré El veterano surfista Carlos Burle, de 58 años, vivió un angustioso momento en Nazaré, donde una ola le engulló de forma salvaje

Momento en el que la ola le engulle y ya en la orilla tras ser rescatado por el equipo de salvamento.

M. S. Sábado, 6 de diciembre 2025, 16:57 Comenta Compartir

Carlos Burle, un legendario surfista brasileño, sufrió un brutal accidente este pasado miércoles día 3 de diciembre al ser engullido por una ola gigante en la playa de Nazaré. Se vivieron momentos de tensión cuando el surfista, que acababa de coger una ola imponente, perdió el equilibrio, cayó y la ola rompió justo encima, siendo arrastrado por una masa de agua y espuma. A partir de ahí, comenzó una verdadera batalla en el agua. Burle fue engullido por varias olas hasta que el equipo de rescate logró acercarse.

En ese equipo de salvamento estaba Lucas Chumbo, compañero habitual de entrenamiento de Burle, que logra alcanzar al surfista y ambos consiguen subir a una segunda moto de agua pilotada por Willyam Santana.

Horas después, Burle utilizó sus redes sociales y envió un mensaje de calma a quienes seguían su situación. En su publicación, agradeció el apoyo recibido y confirmó que se encontraba consciente y estable. «Gracias a Dios, Lucas Chumbo estuvo presente y Burle fue rescatado de inmediato, recibió atención del equipo del lugar y ya se encuentra bien, en observación y recuperándose», se puede leer en la publicación.

Gigantes de Nazaré

Como ya contó HOY y tal y como anunciaba la cuenta de redes sociales 'Gigantes de Nazaré', una cuenta dedicada al evento de las olas gigantes que se forman en la Praia do Norte, en Nazaré, Portugal, entre el 3 y 6 de diciembre, habría olas gigantes en Nazaré, con potencial de superar los 20 metros.

Este fenómeno natural, uno de los más grandes del mundo, es posible gracias a la combinación del Cañón de Nazaré, una profunda fosa submarina que canaliza la energía del Atlántico, y las condiciones meteorológicas y oceánicas favorables, como tormentas en el Atlántico Norte y fuertes vientos, como es este caso.

Hasta allí llegan los mejores especialistas para medir sus fuerzas contra el océano, y es que este pequeño pueblo pesquero está acostumbrado a protagonizar las noticias de todo el mundo debido a sus olas gigantes, que han llegado a superar los 20 metros de altura.

Nazaré se ha convertido en la auténtica meca del surf y esta semana promete ser todo un espectáculo para profesionales y visitantes.