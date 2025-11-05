HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gigantes de Nazaré

La costa de Portugal se prepara para otro oleaje histórico: el mar podría alcanzar hasta 15 metros

Los próximos días podrían dejar imágenes impresionantes en la costa centro de Portugal, donde se esperan olas de gran tamaño y viento intenso

Irene Toribio

Irene Toribio

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 09:30

Comenta

Los amantes del surf extremo están de enhorabuena. La costa de Portugal se prepara para recibir a los 'gigantes de Nazaré' estos 6 y 8 de noviembre, cuando los expertos apuntan a un oleaje de proporciones históricas con olas que podrían superar los 15 metros de altura en algunos puntos de la costa centro del país vecino.

Aunque el día 6 se espera mucho viento por la mañana, lo que podría afectar la calidad de las olas, el viernes 8 se perfila como la jornada más prometedora, con mejor formación y condiciones casi perfectas para el surf de olas grandes. Eso sí, solo apto para surfistas profesionales... Las olas de 12 a 15 metros son olas XXL o de «big wave surfing», el nivel más extremo del surf.

Olas gigantes rumbo a Nazaré

- 6 de noviembre: las olas podrían alcanzar hasta 15 metros, pero las condiciones no serán ideales debido a los fuertes vientos que se esperan en la mañana.

- 8 de noviembre: la previsión muestra olas de más de 12 metros, con gran formación y alto potencial para sesiones épicas de sur️f.

Así lo señala la cuenta de redes sociales 'Gigantes de Nazaré', una cuenta dedicada al evento de las olas gigantes que se forman en la Praia do Norte, en Nazaré, Portugal.

Este fenómeno natural, uno de los más grandes del mundo, es posible gracias a la combinación del Cañón de Nazaré, una profunda fosa submarina que canaliza la energía del Atlántico, y las condiciones meteorológicas y oceánicas favorables, como tormentas en el Atlántico Norte y fuertes vientos, como es este caso.

Hasta allí llegan los mejores especialistas para medir sus fuerzas contra el océano, y es que este pequeño pueblo pesquero está acostumbrado a protagonizar las noticias de todo el mundo debido a sus olas gigantes, que han llegado a superar los 20 metros de altura.

Nazaré se ha convertido en la auténtica meca del surf y esta semana promete ser todo un espectáculo para profesionales y visitantes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cadáver de un hombre con los genitales desmembrados en un pozo en Lorenzana
  2. 2 Un juzgado investiga la desaparición de fentanilo en el Hospital Materno de Badajoz
  3. 3 Cinco heridos en un choque en cadena entre un camión y tres coches en la Ronda Norte de Cáceres
  4. 4

    Una defensa asegura que Gallardo «se comía a besos a Susana Díaz» cuando contrató al hermano de Pedro Sánchez
  5. 5 Ricardo Leal, el empresario más rico de Extremadura, cae un puesto en la lista Forbes pese a aumentar su fortuna
  6. 6 Sanguijuelas del Guadiana y Guillermo Gracia inundan La Revuelta de acento y talento extremeño
  7. 7 Pillan a Javier Arenas vapeando en el Senado durante la intervención de Mónica García
  8. 8

    5.500 aspirantes para las 82 viviendas de protección oficial que se sortean este miércoles en Badajoz
  9. 9

    La jueza Biedma cierra su etapa en el caso Azagra y remite la causa a la Audiencia para el juicio
  10. 10 La Aemet amplía el aviso por lluvias y tormentas a toda Extremadura este miércoles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La costa de Portugal se prepara para otro oleaje histórico: el mar podría alcanzar hasta 15 metros

La costa de Portugal se prepara para otro oleaje histórico: el mar podría alcanzar hasta 15 metros