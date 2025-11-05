La costa de Portugal se prepara para otro oleaje histórico: el mar podría alcanzar hasta 15 metros Los próximos días podrían dejar imágenes impresionantes en la costa centro de Portugal, donde se esperan olas de gran tamaño y viento intenso

Irene Toribio Miércoles, 5 de noviembre 2025, 09:30 Comenta Compartir

Los amantes del surf extremo están de enhorabuena. La costa de Portugal se prepara para recibir a los 'gigantes de Nazaré' estos 6 y 8 de noviembre, cuando los expertos apuntan a un oleaje de proporciones históricas con olas que podrían superar los 15 metros de altura en algunos puntos de la costa centro del país vecino.

Aunque el día 6 se espera mucho viento por la mañana, lo que podría afectar la calidad de las olas, el viernes 8 se perfila como la jornada más prometedora, con mejor formación y condiciones casi perfectas para el surf de olas grandes. Eso sí, solo apto para surfistas profesionales... Las olas de 12 a 15 metros son olas XXL o de «big wave surfing», el nivel más extremo del surf.

Olas gigantes rumbo a Nazaré

- 6 de noviembre: las olas podrían alcanzar hasta 15 metros, pero las condiciones no serán ideales debido a los fuertes vientos que se esperan en la mañana.

- 8 de noviembre: la previsión muestra olas de más de 12 metros, con gran formación y alto potencial para sesiones épicas de sur️f.

Así lo señala la cuenta de redes sociales 'Gigantes de Nazaré', una cuenta dedicada al evento de las olas gigantes que se forman en la Praia do Norte, en Nazaré, Portugal.

Este fenómeno natural, uno de los más grandes del mundo, es posible gracias a la combinación del Cañón de Nazaré, una profunda fosa submarina que canaliza la energía del Atlántico, y las condiciones meteorológicas y oceánicas favorables, como tormentas en el Atlántico Norte y fuertes vientos, como es este caso.

Hasta allí llegan los mejores especialistas para medir sus fuerzas contra el océano, y es que este pequeño pueblo pesquero está acostumbrado a protagonizar las noticias de todo el mundo debido a sus olas gigantes, que han llegado a superar los 20 metros de altura.

Nazaré se ha convertido en la auténtica meca del surf y esta semana promete ser todo un espectáculo para profesionales y visitantes.

Temas

Surf

Portugal