¿Hasta 100 euros al día solo por dar 'me gusta'? Cuidado con la nueva estafa de los 'likes' Policía Nacional, Guardia Civil y varias entidades bancarias ya han alertado sobre este nuevo fraude piramidal que se abre paso en redes sociales

Irene Manzano Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:05 Comenta Compartir

¿Alguna vez has recibido un mensaje de una empresa que te va a pagar solo por dar 'likes' o visualizar algunos pocos vídeos? Aunque suene muy atractiva esta sencilla manera de ganar un dinero extra, las autoridades ya han advertido sobre esta nueva forma de estafa.

No es del todo habitual, pero hay veces que los estafadores sí que pagan dinero a los que van a resultar estafados. Puede parecer contradictorio, pero con esta nueva estrategia logran que las futuras víctimas bajen la guardia y tengan más posibilidades de caer en el engaño.

¿Cómo consiguen estafar?

El primer paso de estos estafadores es escribir al usuario ofreciéndole un trabajo. Aparentemente sencillo, la persona solo tendrá que dar unos cuantos 'likes', ver algunos vídeos o seguir a unos perfiles concretos, consiguiendo así sumar unos ingresos extras. Una tarea tentadora y atrayente que supone poco esfuerzo, además de ser una actividad que ya se hace por gusto o por recomendación del algoritmo.

¿Y realmente pagan por ello? Sí, son pequeñas cantidades de 'hasta 100 euros al día' para que el afectado empiece a confiar en la compañía y así sentir que este sistema verdaderamente funciona y es real.

Cuando se han ganado este voto de confianza, la corporación pasa a la segunda fase de la operación: ofrecer al afectado un ascenso en la empresa. Ahora la persona se encargará de tareas más complicadas y de hacer pequeñas compras y devoluciones. A partir de este momento, los estafadores ya ven seguro el engaño, comienzan a animar al usuario a invertir en ellos y le prometen 'grandes beneficios'. Una vez que la víctima accede e invierte la cantidad requerida, la empresa desaparece.

Las autoridades alertan: siempre hay que mostrar mucha precaución en redes sociales. Estas ofertas tan atrayentes seguramente acaben convirtiéndose en una estafa por mucho que, en un principio, parezcan lo más real y fiable posible.