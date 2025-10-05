Voluntarios retiran más de 70 kilos de desperdicios

Vecinos de todas las edades, con abundante representación de los más pequeños, tomaron parte en la recogida de basura voluntaria organizada recientemente dentro del proyecto ‘ ... Libera, unidos contra la basuraleza’, que hizo un llamamiento vecinal.

La comitiva de voluntarios, tal y como se informa desde el Ayuntamiento de Rosalejo, partió de la plaza de España, marchando hasta los principales accesos a la población por la travesía, recogiendo todo tipo de desperdicios.

La jornada concluyó con más de 70 kilos de basura retirada tanto de las vías públicas como del entorno natural que rodea los citados accesos. De esta cantidad, 67,5 corresponden a plásticos y latas, 4 a vidrio y 3 a papel, que posteriormente fueron depositados en sus respectivos contenedores.

Para concluir, destacan la importancia de acciones de este tipo, implicando de forma especial a los jóvenes «para crear espíritu de compañerismo y civismo».