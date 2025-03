«Somos el único instituto de Extremadura sin informático. Las Hurdes están abandonadas»

Celestino J. Vinagre Jueves, 31 de marzo 2022, 22:01 | Actualizado 22:48h. Comenta Compartir

La Ampa del instituto de Educación Secundaria 'Gregorio Marañón', de Caminomorisco (Las Hurdes), visualiza su indignación por la ausencia de un informático en el centro educativo desde principios de curso. Los padres y madres de los alumnos se han concentrado a las dos de esta tarde en el exterior del instituto para reclamar que se contrate a un técnico informático cuanto antes e incidir en los problemas que supone la ausencia de este profesional para el único instituto de la comarca hurdana, como ha informado HOY. Un problema que también afecta al centro de profesores y recursos (CPR) de Caminomorisco, en el norte de la provincia cacereño.

La Ampa ha leído un manifiesto en el que se narra que los centros (el CPR y el instituto) pudieron arrancar el curso a pesar de no tener informático «y de alguna manera se adaptaron a no poder hacer uso de ordenadores o de hacerlo en precario y, desde luego muy en desiguales condiciones que otros centros. Sin embargo, ya no podemos más con la situación».

En la actualidad, dice la asociación, son más de 12 los equipos que han dejado de funcionar en las aulas y otros de uso del profesorado. La sala de uso del alumnado tiene solo 6 en uso. «A diario surgen numerosas incidencias con las que no pueden hacer nada, equipos almacenados porque no se pueden poner en marcha, alumnado confinado que no puede llevarse tabletas y, por tanto, no pueden seguir las clases....».

En el comunicado se expresa que esta realidad hace que se esté «vulnerando el derecho de nuestros hijos pues en ciertas materias no cuentan con las herramientas adecuadas para poder interiorizar los conocimientos teóricos. Además nos preocupa el alumnado con necesidad de educación especiales que necesita un ordenador para poder acceder a los contenidos de las diferentes materias».

Las familias del IES 'Gregorio Marañón' critican que el centro de Caminomorisco es el «único instituto de la comunidad» al que no le ha sido asignado informático. Además en esta situación se encuentran 20 centros de educación que dependen del CPR. Para la Ampa, esto «deja una vez más a Las Hurdes abandonadas por la Administración, creando una brecha digital mucho mayor de la que por sus características geográficas y sociales tiene ya».