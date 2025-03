El instituto de Caminomorisco busca informático Desde principios de curso no tiene ese puesto cubierto y la Consejería de Educación dice que no lo encuentra y la lista de espera está agotada

Celestino J. Vinagre Jueves, 31 de marzo 2022, 07:59

No encuentran informático para ir a trabajar al instituto 'Gregorio Marañón' de Caminomorisco, el centro educativo de referencia de la comarca de Las Hurdes. Desde principios de curso, ese puesto -se trata de personal laboral no docente, no de un funcionario docente que imparta Informática- no está cubierto y el centro educativo lo está sufriendo, subraya Vanesa Iglesias martín, presidenta de la Ampa (Asociación de Madres y Padres) del instituto. Tanto a la hora de dar clases como en la propia gestión administrativa diaria del instituto hurdano.

«Hemos tenido problemas cuando las clases han sido telemáticas, cuando una chica con dificultad visual necesita el ordenador para la enseñanza o ahora cuando se están realizando las gestiones para los que van a hacer la EBAU (antigua Selectividad)», resume Iglesias a HOY. La Consejería de Educación confirma que si el centro hurdano no tiene informático es porque no lo encuentra. Para este jueves, a las dos de la tarde, la Ampa ha convocado a una concentración de protesta a las puertas del instituto de Caminomorisco para exigir que se contrate a un informático.

No tener informático, dicen los padres, dificultad mucho el normal desarrollo de las actividades en el centro educativo, tanto para los docentes como para «nuestros hijos, dejándolos en una situación de desigualdad con respecto al resto de alumnos de la comunidad autónoma extremeña». Dice la presidenta de la Ampa que desde septiembre se ha intentado junto con la dirección del 'Gregorio Marañón', «pedir solución a nuestro problema sin recibir respuesta alguna».

Desde la Consejería de Educación, a preguntas de HOY, se confirma que la la Junta de Extremadura está encontrando dificultades para cubrir puestos relacionados con titulaciones informáticas. «En este caso, la lista de espera de la especialidad de Informática del Cuerpo Técnico está agotada en la Dirección General de Función Pública», asevera Educación.

«Estamos estudiando todas las posibilidades pero los candidatos contactados hasta el momento han rechazado la oferta de trabajo. Para la Junta esta problemática resulta una preocupación de primer orden y está trabajando decididamente para encontrar la mejor solución», se comunica desde el departamento de Educación a este periódico.