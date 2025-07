Kiko Rivera sorprende con un mensaje sobre Trujillo

Irene Toribio Jueves, 17 de julio 2025, 09:38 Comenta Compartir

Kiko Rivera vuelve a ser noticia: esta vez no por su música ni por su familia, sino por unas palabras que han puesto a Trujillo en boca de todos. El DJ ha sorprendido a sus seguidores con un mensaje inesperado sobre histórico pueblo cacereño. ¿El motivo? No ha dudado en asegurar que es «el pueblo más bonito en el que he estado pinchando», y ojo, que su trayectoria no es corta.

Fue el pasado abril cuando el hijo de Isabel Pantoja estuvo en la localidad cacereña para poner música a un fiestón celebrado en 'La Abadía' que disfrutaron trujillanos y visitantes de toda Extremadura, y parece que quedó completamente encantado con su visita. Así se lo ha confesado ahora a 'IlloJuan', un reconocido 'streamer' con el que ha tenido una conversación en un 'directo' en la que el malagueño no duda en preguntarle por el pueblo más bonito en el que ha pinchado, y Kiko es rotundo: «Para mí, Trujillo, increíble, Dios».

En su conversación, además, el DJ asegura que «Trujillo es la bomba», y se pregunta si habría alguien de Trujillo escuchando su conversación, y lo había. «Dice la gente que guapísimo», le señala IlloJuan. «Sí, guapísimo, en Cáceres», termina recalcando Kiko Rivera, animando a sus oyentes a visitar este municipio cacereño que alberga tantos rincones que admirar.

En su visita a Trujillo, Kiko no solo disfrutó de la noche cacereña... gracias a sus redes sociales hemos podido ver cómo aprovechó su llegada (de día) para visitar el pueblo y conocer cada rincón. «Está chulo, eh», confesaba entonces mientras pateaba sus calles, sin saber que se convertiría en su pueblo favorito.