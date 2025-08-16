El toro Cabezón protagoniza un largo y peligroso encierro de madrugada en Torrejoncillo Las astas del animal de la ganadería de José Luis Bertol quedaron escobilladas de tanto golpeo y remate contra los barrotes

Juan Ramón Negro Galán Sábado, 16 de agosto 2025, 11:25 Comenta Compartir

Vecinos y visitantes presenciaron la pasada madrugada el tercer encierro de las fiestas de agosto de Torrejoncillo, un festejo que resultó largo y muy peligroso. A las 4:03 horas se dio suelta al toro desde los corrales de la calle Barrio Nuevo. Salieron los tres cabestros y el toro 'Cabezón', animal de la ganadería de José Luis Bertol. El astado, fiel a su nombre, el ejemplar no quiso salir de los corrales en un primer momento. Durante unos seis minutos, el empresario taurino Raku intentó que se moviera citándolo con una bolsa atada a una barra larga, hasta que finalmente lo consiguió.

Ya en el recorrido vallado, el toro empezó a dar problemas: a mitad de calle se dio la vuelta, rematando contra barrotes y obligando a los aficionados a mantener la distancia. El encierro se tornó muy peligroso. Casi llegando a la plaza, 'Cabezón' volvió a girarse, lo que obligó a la organización a sacar de nuevo a los cabestros a las 4:22 horas, después de haberse cerrado una valla de seguridad a mitad del recorrido. Finalmente, a las 4:24 horas, el toro -arropado por los tres mansos- llegó en manada a la plaza Mayor, entrando en chiqueros entre aplausos del público que llenaba la plaza.

El encierro duró 21 minutos y 12 segundos desde el lanzamiento del cohete, sin incidentes ni heridos por asta. Cabe recordar que el encierro nocturno del día anterior también fue muy largo, con una duración de 12 minutos y 46 segundos. Los aficioandos de Torrejoncillo se van acostumbrando a encierros nocturnos inusualmente largos y peligrosos.

Lidia en el recinto vallado

Antes de la lidia tradicional, los tres cabestros fueron devueltos a los corrales. La plaza presentaba un lleno absoluto tanto en el tendido como tras los barrotes. A las 4:35 horas salió al ruedo 'Cabezón', del encaste Santa Coloma. El toro remató fuerte contra los barrotes y barrió el ruedo. Solo un aficionado, Monteviejo, pastor de la organización, se atrevió a recortarlo.

A las 5:01 horas, el toro salió de la plaza por la puerta superior derecha hacia el recinto vallado exterior. Al minuto regresó al ruedo, imponiéndose y rematando de nuevo contra los barrotes. A las 5:06 horas volvió a salir a las calles, donde los aficionados mantuvieron siempre una gran distancia por el peligro que transmitía.

'Cabezón' continuó rematando allí por donde pasaba, metiendo alguna carrera y sembrando respeto entre los presentes. Sus astas quedaron escobilladas de tanto golpear durante la lidia. En la calle Barrio Nuevo, a la altura del número 15, permaneció quieto durante casi 5 minutos, lo que impidió a los aficionados disfrutar más de su lidia. Ni con trapos sujetos a palos lograron moverlo.

Sin percances

El toro se mantuvo entero, con la boca cerrada y sin desgastarse, hasta que fue sacrificado a las 5:56 horas, poniendo fin a la lidia tradicional de este tercer toro de madrugada. Tampoco hubo que lamentar percances ni heridos.

El ganadero José Luis Bertol estuvo presente en el festejo, observando el comportamiento de su toro, que demostró bravura y mucho peligro, tanto en la plaza como en las calles torrejoncillanas.

Temas

Torrejoncillo