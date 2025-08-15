HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Herido grave en la plaza de Guijuelo el banderillero extremeño Juan Luis Moreno

El subalterno natural de Valverde de Leganés fue trasladado al hospital de Salamanca con una cornada de dos trayectorias

A. M.

Viernes, 15 de agosto 2025, 21:56

Herido grave este viernes el banderillero extremeño Juan Luis Moreno. El subalterno natural de Valverde de Leganés ha sufrido una cogida en la plaza de toros de Guijuelo, localidad de la provincia de Salamanca que estos días celebra sus fiestas. Fue embestido por el quinto toro de la tarde, de la ganadería extremeña El Freixo, propiedad de Julián López El Juli. Cayó en la cara del animal y el toro hizo presa con él en el suelo, dándole una cornada en la parte anterior del muslo derecho.

El torero de plata formado en la Escuela Taurina de la Diputación de Badajoz fue trasladado primero a la enfermería del coso salmantino con una importante pérdida de sangre. El parte médico recogido por MundoToro se refiere a la lesión causada por una cornada en el tercio superior del muslo derecho, con profundidad de 10 centímetros de dos trayectorias: una ascendente de 15 centímetros y una descendente de 10, que lesiona piel, tejido celular y fibras musculares del músculo bíceps femoral. Ha respetado la ciática y la femoral'. Tras ser estabilizado, fue trasladado al Hospital de Salamanca.

Habitualmente Juan Luis Moreno acompaña al diestro extremeño José Garrido, pero este viernes actuaba en la despedida como matador de toros de Pedro Gutiérrez El Capea, que se encerró con toros de El Puerto de San Lorenzo, El Freixo y Carmen Lorenzo.

